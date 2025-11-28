Black Friday en Ibiza: el telonero de la campaña de Navidad llena las tiendas

José Javier Marí Noguera, presidente de la asociación de Comercio de Pimeef, coincide con otras voces del sector en apuntar que a lo largo del año se van encadenando campañas, periodos de rebajas, más allá del Black Friday y otras fechas históricamente señaladas para los compradores. "Es una fórmula para fidelizar a tus clientes y hacer que te visiten con la mayor frecuencia posible. Al final, tenemos que intentar estar dentro de este panorama de campañas, en el que realmente participemos y podamos sacar, lógicamente, el máximo rendimiento posible. Está claro que estas campañas, hoy en día, son indispensables para cualquier comercio".

Movimiento este viernes frente a una tienda de la avenida Bartomeu de Roselló, en Vila. / Marcelo Sastre

Además, el Black Friday ya no es un único día de descuentos. Durante el viernes propiamente dicho las ventas no son tan elevadas como años atrás, pero en parte se debe a cómo ha ido transformándose esta cita: ahora dura varias jornadas, semanas en algunos casos, y de hecho la Pimeef ya se refiere a ello como "campaña". De la que señalan que "en los últimos años ha ido consolidándose", apunta Marí Noguera.

"Creo que la mayor parte de los comercios que tenemos ahora abiertos en la isla participan de una manera u otra. Algunos han comenzado hace ya 15 días, otros han cogido toda esta semana y también hay tiendas que se unen solo el viernes, o que hacen viernes y sábado", añade en conversación con este diario.

Marí explica que, aunque no es tarea fácil ponerle números a todo esto, las cifras, a nivel nacional, apuntan a que el gasto medio por persona en esta campaña se situaría entre los 200 y los 250 euros, lo que, concluye, es un aumento considerable respecto a otros periodos. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica en su página web que, según una "encuesta a 2.004 españoles de entre 18 y 74 años sobre sus intenciones de gasto en el Black Friday, el 78%" se iba a "dejar seducir por los descuentos de este 28 de noviembre".

"La encuesta revela un gasto medio previsto de 219 euros", añadía la OCU en su web hace diez días.

"Aparte de las compras personales que puede hacer cada uno a través de estos negocios, ya sea online o en tienda física, están también las compras destinadas a regalos de Navidad", en palabras de Marí. Esto anticipa las ventas, pero tiene una derivada negativa: "Seguramente la semana que viene será bastante tranquila para el comercio".

Programar las compras

El representante de Pimeef indica que el Black Friday, "cada vez incide más en las compras de la mayoría de la gente". Prueba de ello, afirma, es que muchos "programan las compras" para estos días.

Trabajadores de comercios del centro de Vila, concretamente de la avenida de Bartomeu de Roselló, cuentan que sobre las 9.30 horas de este viernes ya había alguna que otra cola frente a un par de tiendas antes de su apertura.