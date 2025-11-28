OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
El álbum
¿Necesitas reciclar un autobús? Eivissa se lo queda
El autobús de la imagen, de la línea 3, que comunica Eivissa y Sant Antoni, luce todavía un cartel con las tarifas del servicio en Barcelona, con lo que podemos deducir que el vehículo ha venido a parar a la isla después de que allí lo retiraran, como ya pasó en 2023 con seis buses híbridos que Madrid descartó para reducir la contaminación y subastó.
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- Más de un centenar de conductores reclaman cuantiosas indemnizaciones en Ibiza
- La historiadora Rosa María Cid López, en Ibiza: «Muchas mujeres tienen interiorizado todavía el modelo de la matrona romana»