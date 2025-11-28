¿Necesitas reciclar un autobús? Eivissa se lo queda

El autobús de la imagen, de la línea 3, que comunica Eivissa y Sant Antoni, luce todavía un cartel con las tarifas del servicio en Barcelona, con lo que podemos deducir que el vehículo ha venido a parar a la isla después de que allí lo retiraran, como ya pasó en 2023 con seis buses híbridos que Madrid descartó para reducir la contaminación y subastó.