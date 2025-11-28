El nuevo retraso en las obras para completar la sede judicial de Eivissa, inaugurada hace ya unos años pero que está inconclusa, a falta de construir alrededor de un tercio de su superficie útil. El área que da a la calle Castilla es la que queda por acondicionar y amueblar. La zona comprende un total de 4.077 metros cuadrados. Una empresa ha presentado un recurso porque advierte de que el proyecto incumple el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, una causa que ya ha obligado a paralizar otra obra emblemática para el Ministerio de Justicia: el Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca, con un coste previsto de 15 millones. El plazo para presentar ofertas a la licitación concluye el 3 de diciembre, por lo que el tiempo apremia en este proyecto.

Llama la atención

La iniciativa del Ayuntamiento de Eivissa de modificar la Ordenanza municipal de circulación para prohibir el estacionamiento de vehículos durante más de 72 horas en el mismo sitio. La grúa se podrá llevar estos coches en caso de superar este plazo de tiempo. Además, se quiere limitar el aparcamiento de motocicletas y ciclomotores a sus zonas habilitadas y correctamente señalizadas.