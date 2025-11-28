Ibiza retira 20 toneladas de basura de es Soto y cierra cuevas para evitar incendios

El Ayuntamiento de Ibiza ha desplegado este viernes un dispositivo especial de limpieza en la zona de es Soto que ha permitido retirar alrededor de 20 toneladas de residuos, gran parte acumulados en las cuevas del entorno. La actuación, de alta complejidad por las dificultades de acceso, se ha ejecutado por tierra y por mar, utilizando una embarcación equipada con grúa para izar y trasladar los elementos más voluminosos.

Retirada de los sacos / Ajuntament d'Eivissa

En el operativo han participado entre 13 y 14 trabajadores, que han coordinado las tareas durante toda la jornada para restaurar ambientalmente el área. De forma paralela, el Consistorio está procediendo al cierre de las cuevas que originaban buena parte de los vertidos, con el objetivo de evitar nuevas acumulaciones y reducir riesgos asociados como incendios o episodios de contaminación registrados con anterioridad, según ha informado en una nota

“La intervención en es Soto era urgente y necesaria. No podíamos permitir mantener un foco de riesgo ambiental y de seguridad como el que se había generado. Con esta limpieza y el cierre de las cuevas damos un paso importante para proteger el entorno y prevenir problemas como los incendios que ya hemos sufrido en otras ocasiones”, ha señalado el cuarto teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, quien ha avanzado que se reforzará la vigilancia y se continuará trabajando en la recuperación y el mantenimiento de los espacios naturales del municipio.