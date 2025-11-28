Sant Antoni da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces

La Navidad ha comenzado en Sant Antoni con el encendido del alumbrado y del gran árbol del Passeig de ses Fonts, un acto que ha estado acompañado por villancicos interpretados por escolares del municipio. Las actividades habian comenzado durante las primeras horas de la tarde del viernes, con la inauguración del Mercat de Nadal y la apertura de los espacios mágicos infantiles Duendes Juguetones y El Árbol de los Buenos Deseos.

La jornada ha culminado con dos conciertos y la magia continuará el fin de semana, con diversas actividades que comenzarán a las 10 de la mañana y se desarrollarán durante todo el día.

Encendido de luces navideñas en Sant Antoni / J.A. Riera

Consulta aquí el programa completo de Navidad en Sant Antoni.