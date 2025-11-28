El argentino que vendía móviles y se convirtió en chef de famosos en Ibiza

En su perfil de Instagram, Pablo Garrido se presenta como "chef privado disponible en Baleares" que se especializa en cocinar "para clientes exclusivos". Sus fotografías junto al cantante Rauw Alejandro, el dj Carl Cox o con los futbolistas argentinos Ángel Di María, Guido Rodríguez o Lisandro Martínez avalan esa carta de presentación.

En Argentina, Polga -su apodo como chef- se dedicaba a la comecialización y reparación de teléfonos móviles. También fue dueño de un hostel. Pero siete años atrás decidió cambiar el rumbo de su vida y viajó a España con la intención de instalarse en Ibiza. Al igual que le ocurre a la mayoría de los extranjeros, al llegar a la isla Pablo aceptó el primer empleo que logró conseguir: comenzó a trabajar como heladero y como ayudante de un chef. Eso, poco a poco, despertó en él la curiosidad por aprender los secretos de la cocina.

Polga chef junto al dj Carl Cox / Instagram polgaarr_chef

Cuando uno de los cocineros contratados para un evento no se presentó, su jefe le propuso reemplazarlo y él aceptó sin dudarlo. Ese día preparó una paella siguiendo instrucciones a través de una videollamada, en una experiencia que marcaría un antes y un después en su vida. Desde entonces, se ha ido formando hasta convertirse en chef y poder dedicarse por completo a la cocina.

A medida que se fue abriendo camino en el mundo de la gastronomía, fue conociendo a personas que le ayudaron y le recomendaron. Su éxito fue tal que una marca de ropa de renombre mundial le propuso cocinar para treinta personas durante quince días en una mansión. Lo que no sabía es que esos treinta comensales serían todos famosos, entre ellos los artistas Nicki Nicole y Trueno. "Se me cayó una olla con comida de los nervios", recuerda entre risas.

A lo largo de su trayectoria, ha preparado comidas y cenas para estrellas como Rihanna, los DJs Mochakk, Chapa & Castelo y Jay De Lys, o los futbolistas Enzo Fernández y Valentín Barco. De hecho, el «Colo» será su cliente durante seis meses, periodo en el que Polga se instalará junto a él para trabajar como su chef personal en Francia, donde el jugador milita en el Racing de Estrasburgo.