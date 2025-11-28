El Govern reconoce que el chófer enchufado que estrelló el coche oficial de la persidenta Prohens es familiar de su jefe de gabinete

El Govern admite que el joven incorporado a finales de 2023 como chófer en el Consolat de Mar es familiar del jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, confirma esta información y asegura que la presidenta conocía que existe este vínculo familiar, si bien añade que se trata de "un parentesco de cuarto grado en consanguinidad" entre ambos. Ese vínculo procede de que el padre de Jurado y el padre del chófer contratado son primos.

Las explicaciones llegan después de que un funcionario de carrera con más de veinte años de antigüedad haya presentado una querella por presunta prevaricación y tráfico de influencias. El trabajador sostiene que fue apartado de sus funciones como conductor de Marga Prohens para colocar a un joven afín sin experiencia, mediante la modificación de las bases del proceso selectivo.

Costa asegura que el Govern y la presidenta "no tenemos constancia a estas horas de esta querella, no la conocemos, solo conocemos la información". Añade que "para poder valorarla lo primero que necesitamos es poderla leer" y que, "si es necesario", la Abogacía de la Comunidad Autónoma hará una valoración jurídica de esta cuestión.

El portavoz defiende la legalidad de la contratación. El Ejecutivo autonómico considera que esta contratación es "absolutamente transparente y acorde con la legislación vigente" y recalca que se trata de "una plaza de libre designación, seleccionada de un bolsín, para una substitución temporal que el Govern considera que se ajusta absolutamente al procedimiento ordinario en estos casos". Asimismo, Costa reitera que "evidentemente la presidenta sabía que había habido este cambio de chófer, como no puede ser de otra forma".

La querella sostiene que el proceso se convocó inicialmente como concurso de méritos, pero que posteriormente se introdujeron cambios para aplicar criterios propios de la libre designación, después de comprobar que el joven familiar de Jurado no había obtenido la mejor puntuación. El funcionario denuncia también que fue relegado sin el visto bueno de la representación de los trabajadores.

Siniestro total

Costa aborda además el accidente que sufrió el coche oficial de la presidenta cuando el nuevo chófer ya estaba incorporado. Confirma que "evidentemente" la presidenta y el Govern sabían que había habido un accidente con el vehículo oficial de la presidenta: "Es cierto que el vehículo quedó en siniestro total". El portavoz resta excepcionalidad a lo ocurrido y afirma que "una persona puede tener un accidente, hubiera sido que no lo hubiera tenido, pero como cualquier otro caso, no es una cosa extraordinaria que pueda pasar".

También apunta que "otros consellers" tienen chóferes que han podido vivir situaciones similares: "Si no han tenido accidentes de siniestro total, sí que han tenido una rascada o un golpe. Yo también lo he tenido con mi coche privado". El Govern insiste en que el procedimiento seguido se ajusta a la normativa y en que la presidenta conocía el parentesco y el relevo.