Feria de Navidad de Ibiza: todo lo que no te puedes perder

La magia de la Navidad sigue viva en Ibiza y lo hace por todo lo alto. La Feria de Navidad de Ibiza, instalada en el aparcamiento de sa Joveria, se queda en la isla hasta el 11 de enero para disfrutal de todas las atracciones. Si aún no has ido, este es el momento. Y si ya has ido… seguro que te quedas con ganas de repetir.

Diversión para todas las edades: más de 40 atracciones, juegos y puestos

La feria reúne 40 paradas entre atracciones, juegos de habilidad y puestos de comida. Abre todos los días a partir de las 17:00 h, aunque los domingos y festivos también abre por la mañana.

La ubicación es inmejorable: a solo una calle del centro de la ciudad, frente al restaurante El Carnicero, con acceso cómodo y rápido desde cualquier punto de Ibiza.

Atracciones clásicas que nunca fallan

Desde las más emocionantes hasta las favoritas de los pequeños, la Feria de Navidad de Ibiza vuelve con sus imprescindibles:

XXL , Cárcel , Barco Vikingo y la impresionante V para los que buscan adrenalina.

, , y la impresionante para los que buscan adrenalina. La divertida Súper Cazuela , donde las risas están garantizadas.

, donde las risas están garantizadas. Autos de choque : el clásico que nunca pasa de moda.

: el clásico que nunca pasa de moda. Súper Dragón y Titanic , ideales para los niños.

y , ideales para los niños. Carruseles y tiovivos para los más pequeños, donde empieza la verdadera magia de feria.

Feria de Navidad de Ibiza 2025 / archivo

Novedades 2025: atracciones llenas de aventura y tecnología

Este año, la Feria de Navidad sube de nivel con nuevas propuestas pensadas para sorprender a todos:

🦍 King Kong

Una aventura solo apta para los más valientes, con pruebas de habilidad y premios para los que se atrevan a desafiar al rey de la selva.

🌳 La Selva

Un circuito lleno de retos para que los niños vivan una experiencia divertida y trepidante, culminada con un gran tobogán final.

🚲 La Bicicleta Loca

Una atracción que pondrá a prueba tu equilibrio… ¡y tu sentido de la orientación! El manillar al revés asegura risas sin parar.

🎥 Simulador 10D

Una experiencia envolvente que te transportará a otros mundos gracias a su tecnología de última generación. Ideal para todas las edades.

🍫 El sabor de la feria: dulces y antojos para todos

La feria no sería lo mismo sin sus tentaciones gastronómicas. La mítica Churrería Moreno vuelve un año más, abriendo desde las 8:00 de la mañana para que puedas disfrutar de chocolate caliente, churros y otros dulces irresistibles.

Además, hay puestos con hamburguesas, patatas, carnes, perritos calientes, algodones de azúcar, piruletas y muchas chucherías. Un capricho perfecto para completar la visita.

Días del Niño y horarios

La Feria de Navidad de Ibiza está pensada para que todos puedan disfrutarla. Por eso, a partir del día 8 de diciembre, todos los martes y miércoles serán los Días del Niño, con atracciones a mitad de precio.

Horarios:

Lunes a jueves: 17:00 – 23:00

17:00 – 23:00 Fines de semana: 17:00 – 00:00

17:00 – 00:00 Domingos y festivos: también por la mañana desde las 11:00

también por la mañana desde las 11:00 Churrería Moreno: todos los días desde las 8:00

Aprovecha los últimos días

Todavía estás a tiempo de vivir tardes llenas de luz, magia, música, adrenalina y sabor. Su amplia oferta de atracciones y sus novedades llenas de aventura, la Feria de Navidad de Ibiza es el plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Ven, recorre cada una de sus paradas y déjate llevar por la magia.

¡La feria te espera en sa Joveria hasta el 11 de enero!