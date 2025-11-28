El exalcalde Pepe Sala renueva al frente del PP de Sant Antoni
"Pienso que los resultados de los dos últimos mandatos y la colaboración del partido con las instituciones han dado excelentes frutos"
El Partido Popular de Sant Antoni ha reelegido a Pepe Sala como presidente de su Junta Local en un congreso celebrado en la tarde del jueves, en el marco de los procesos internos del PP de Eivissa. Sala afirmó presentarse “con ganas e ilusión renovadas, con pasión por Sant Antoni y por Ibiza y con el convencimiento de que el Partido Popular es el que mejor defiende los intereses de los ciudadanos”, y vinculó su continuidad a “los resultados de los dos últimos mandatos y la colaboración del partido con las instituciones”.
El presidente insular del PP, José Vicente Marí, valoró el trabajo de la organización local y señaló estar “muy orgulloso del trabajo de Pepe Sala y Marcos Serra al frente del partido local y el ayuntamiento, respectivamente, pero especialmente de una junta local que año tras año ha venido demostrando fuerza, respaldo y las ideas muy claras”.
"Compromiso renovado"
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, destacó “la continuidad, fuerza y compromiso renovado” y agradeció “el trabajo constante de Pepe Sala, siempre el primero en impulsar y coordinar las iniciativas del partido”, al tiempo que reiteró la voluntad de “continuar trabajando por un municipio moderno y atractivo, con los servicios y equipamientos necesarios para garantizar el bienestar de nuestros vecinos”.
En el acto también intervino Tania Marí, quien subrayó la humanidad y el compañerismo de Andreu Roig y dirigió un mensaje a la militancia para recordar que “son los que siempre están y los que hacen de la junta una organización fuerte”.
