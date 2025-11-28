La Escuela de Turismo de Ibiza recibe 100.000 euros del Govern
Esta aportación responde a la necesidad de garantizar la formación de profesionales en un sector estratégico para las islas
E.P.
El Govern ha aprobado la concesión de una subvención directa de 100.000 euros por parte de la conselleria de Educación y Universidades al Consell Insular de Ibiza. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, el ibicenco Antoni Costa, el objetivo es apoyar y contribuir a la financiación de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza, centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears (UIB) que ofrece formación superior en materia turística en las Pitiusas.
Esta aportación responde a la necesidad de garantizar la formación de profesionales en un sector estratégico para la Comunidad Autónoma.
La insularidad supone una dificultad añadida para el alumnado que desea cursar estudios universitarios, ya que la concentración de titulaciones en Mallorca implica gastos elevados en traslados y alojamiento. La Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza es el único centro que permite cursar estos estudios sin tener que desplazarse fuera de Ibiza, lo que justifica el interés público de la subvención.
Con esta aportación, que responde a una solicitud de subvención directa del Consell Insular de Ibiza a la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, se refuerza el compromiso institucional con la formación universitaria en turismo y con la cohesión territorial de las Islas, según ha concluido el Govern.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento