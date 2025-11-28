La escuela de música se trasladará a un colegio durante las obras de Can Ventosa

El pleno municipal de Vila aprobó ayer, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE y Unidas Podemos, la ampliación del espacio cultural Can Ventosa. Se financiará íntegramente con el fondo de capitalidad (dinero del Govern y el Consell) y la inversión será de 2.778.156 euros. Se prevé un plazo de ejecución de un año. Mientras duren las obras, la escuela de música se trasladará a las instalaciones de algún centro educativo de la isla que no tenga actividades por las tardes, según avanzó la concejala de Cultura, Carmen Domínguez, durante la sesión plenaria.

PSOE y Unidas Podemos preguntaron en su turno cómo afectarán estos trabajos a la biblioteca de Can Ventosa. «Habrá obras durante un año encima y ustedes insisten en que no afectará», criticó Pep Tur, edil socialista y anterior concejal de Cultura. «La obra del edificio de al lado duró tres años y la biblioteca tuvo que convivir con ello. Nuestra obra no será ni la mitad de molesta de lo que fue aquella», replicó la concejal responsable, que hizo hincapié en los beneficios que traerá la ampliación una vez que esté finalizada.

La concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, también expresó sus reticencias al proyecto: «En este pleno se dijo que se cambiaba de proyecto porque iba a ser más ágil y económico. Y hemos pasado de los seis meses a un año de obra y del millón a casi tres millones de euros». Héctor Rubén Andrés Delgado, edil de Vox, apoyó esta ampliación, pero también preguntó por los plazos y el presupuesto.

Quien más tiempo utilizó de su turno de palabra fue Tur. Bajo su mandato se confeccionó el proyecto de la Casa de la Música, que no salió adelante porque la licitación quedó desierta en dos ocasiones. «Fue algo consensuado, también entre todos los grupos municipales de ese momento, y es verdad que desgraciadamente hubo dos licitaciones que no salieron adelante, pero fue en un momento determinado, en el que muchas no salían adelante no solo aquí, sino en todas partes», justificó.

Tur sostiene que si el PP hubiese seguido adelante con la construcción de la Casa de la Música, ahora «ya estaría hecha», porque «solo había que hacer una revisión de precios». «Ustedes llegaron al gobierno y lo iban a hacer todo mucho mejor, más rápido y más barato, pero nos encontramos con esto. Nos vendieron seis meses de obra y un millón de presupuesto», agregó el concejal socialista, que puso el foco en que la Casa de la Música «solucionaba muchas cosas, no solo la falta de espacio». «Se agrandaba el escenario del auditorio y además se creaba uno específico para la música (...) Continuamos perdiendo oportunidades de tener una ciudad pensada a 20-25 años vista», lamentó el concejal socialista.

Domínguez respondió que este proyecto se realiza para dar respuesta a los problemas de falta de espacio que hace años que sufre el patronato. «Tenemos una escuela con 350 alumnos que no puede crecer más por falta de espacio. Usted se encontró el mismo problema que yo y tiró por un camino pero no hizo nada, no consiguió hacer nada», dijo dirigiéndose a Tur.

La concejala de Cultura destacó que el edificio de Can Ventosa ya se hizo con una estructura preparada para una futura ampliación. «Este problema endémico lo dejaremos resuelto. Usted tuvo la oportunidad de hacer lo mismo que nosotros, de solucionar el problema al hacer dos pisos más». Domínguez añadió que no renuncian a la Casa de la Música, pero que no la harán por ahora.