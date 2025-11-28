El Consell afirma que las listas de espera se han reducido un 57% y que la Sanidad de Ibiza no está en crisis

Ni han aumentado las listas de espera ni la situación en el hospital Can Misses y la sanidad ibicenca es tan calamitosa como dibujó Elena López, consellera socialista, durante la presentación de una moción en el pleno del Consell de este viernes “en defensa del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria pública”, ha alegado la titular de Bienestar Social insular, Carolina Escandell.

Ambas se enzarzaron en un toma y daca de datos y declaraciones sobre la situación actual y la que se vivió durante el Govern encabezado por la socialista Francina Armengol. Según el PSOE, el área de Salud de Ibiza y de Formentera vive, desde la llegada de Marga Prohens al Govern, “una de las crisis más graves y prolongadas” debido a su gestión del servicio, a “una planificación errática y a una gestión del personal que está provocando una huida de profesionales sanitarios crítica”. Según los datos expuestos por López, “la demora media para una operación quirúrgica es ya de cinco meses, lo que supone dos meses más de espera que hace un año”. Y en algunas especialidades “los datos son alarmantes”, afirma: “En Neurología, la espera para una primera consulta es de seis meses, dos meses más que el año pasado”.

Favoritismos

Y el hospital Can Misses “continúa a la cola en listas de espera de consultas externas y intervenciones quirúrgicas en Balears”. En Oncología, “no se cubren plazas y en los últimos meses se han producido nuevas bajas respecto a las que ya se habían cubierto”. El programa de cribaje de cáncer de cérvix, “que ha comenzado en Mallorca y en Menorca, no lo ha hecho en las Pitiüses”. Además, la gestión de la carrera profesional de los facultativos “se ha convertido en un auténtico calvario para los profesionales”, y la compra de nuevas ambulancias “ha sido un ejemplo de la mala gestión, con vehículos anunciados como pioneros pero que no se podían poner en marcha por falta de conductores con el carnet adecuado por el exceso de peso de estas ambulancias, demostrando una falta de planificación operativa y un grave riesgo para el transporte sanitario”, según López.

También ha calificado la socialista como “caso de enorme gravedad” la polémica por la contratación “irregular de un director técnico a pesar de que no cumplía los requisitos, y que tuvo que dimitir este 2025 después de que el caso fuera destapado por una denuncia”, aunque esta misma persona fue contratada de nuevo “a través de una nueva convocatoria con requisitos hechos a medida”. La reciente “carta de los 22 coordinadores médicos que alertaban de la situación límite” y la renuncia del gerente médico del hospital completan el cuadro catastrófico dibujado por la portavoz socialista, que en la moción exigía al Govern que “adopte de manera urgente e inmediata medidas efectivas para revertir la situación y garantizar una atención sanitaria pública de calidad en la isla”, así como que “se depuren responsabilidades por las polémicas e irregularidades en la dirección del área de salud y que se garantice una gestión rigurosa, transparente y libre de favoritismos”.

Herencia recibida

La consellera de Bienestar Social replicó haciendo uso del comodín de todo gobierno (el balear en este caso) entrante: la herencia recibida. Cuando el PP tomó las riendas del Govern se encontró con “un déficit estructural de profesionales en todos los sentidos”. Por ejemplo, en Oncología sólo estaban ocupadas “dos de sus cinco plazas”, aunque “circunstancialmente hubo momentos en que solo hubo un oncólogo”. De Digestivo, “de siete plazas, había cinco ocupadas”. De Maxilofacial, “solo había dos plazas de cinco autorizadas”. En Atención Primaria, “tres cuartos de lo mismo”. Y Patología dual, “fue desmantelada”, a pesar de que había sido “un servicio que costó muchísimo poner en funcionamiento”. La consellera considera que “arreglar ocho años de abandono no se hace en dos días”.

¿Listas de espera? “Les quiero recordar que crecieron cuando ustedes gobernaban, y de una manera muy, muy, muy importante”, según Escandell, que ha contrapuesto sus datos al respecto (una comparativa entre los años 2023 y 2025) con los que ofreció poco antes la representante socialista. Así, detalló que si en 2023 había 19.200 pacientes en lista de espera de consultas, ahora hay 9.310, un 46% menos. Los pacientes que en 2023 llevaban esperando más de 60 días eran 11.776, por 5.074 actualmente (-56,9%): “La demora ha pasado de 150 a 107 días”, según Escandell. La lista de espera quirúrgica, sin embargo, ha crecido, al aumentar de 1.836 a 1.926 pacientes: “Es verdad que aquí hay un pequeño repunte que se tiene que trabajar. Pero de pacientes de más de 180 días, que son los más preocupantes, se pasa de 604 a 339. Y la demora [media] se ha reducido de 146 días a 103”.

“Negar la mayor es querer autoengañarse”, según Elena López

No obstante, reconoce que “en la sanidad pública hay que seguir mejorando”. En el haber del Govern, ha destacado que el 28 de agosto de 2023 se firmó un decreto de medidas urgentes para captar y fidelizar a los profesionales sanitarios, que no venían a la isla porque “no era atractiva” económicamente para ellos.

Para López, que opina que “hay que tener cuajo para decir que la Sanidad estuvo abandonada durante nueve años” de gobierno de Armengol, “negar la mayor es querer autoengañarse”.