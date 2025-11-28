La mutación del Black Friday en Ibiza: de un día de ventas masivas a convertirse en una nueva campaña de rebajas

El Black Friday continúa llenando las calles de Ibiza y de muchas otras partes, aunque las condiciones han cambiado: ya no es un día, sino que en muchos casos se ha convertido en toda una campaña, que puede alargarse hasta las dos semanas (o más); hay varias promociones repartidas a lo largo del año; los periodos de descuentos ya no cuentan con una afluencia tan masiva de clientes (también es verdad que hay más momentos de rebajas que antes) y ahora hay más competencia (física y online).

En todo caso, parte de los entrevistados para este reportaje coinciden en que el Black Friday es una campaña clave, un pico de ventas que hace de telonero de la campaña de Navidad. A pesar de los matices, a pesar de los pesares. Uno de los efectos negativos de este viernes (que a veces se convierte en todo el fin de semana o en semanas) es que el gasto se concentra. Es decir, "la semana anterior y la posterior" son de menos actividad, apunta José Javier Marí Noguera, presidente de la asociación de Comercio de Pimeef.

Varios clientes de una tienda durante este viernes. / Marcelo Sastre

En todo caso, destaca la importancia de esta campaña, "guste más o guste menos por la cuestión de la rentabilidad". "En el participar o no en ella es donde está la diferencia. Si un negocio deja de hacerlo, no voy a decir que este día no venderá nada, pero las ventas no serán las mismas", añade Marí. Este viernes por la mañana, paseando por la avenida de Bartomeu de Roselló de Vila y su alrededor, uno no se encuentra precisamente con una estampa típica de la mañana de un día laboral. También es verdad que el tiempo acompaña y que muchos residentes trabajan de temporada, pero se nota mucho movimiento y las rebajas son tema de conversación entre amigos y familiares que van con bolsas en la mano. En los negocios, el nivel de optimismo varía dependiendo del entrevistado. "El Black Friday ya no es lo que era" es una frase que pronuncian varios.

El gasto se concentra

"Ha ido cambiando a lo largo de los años, se ha convertido en una jornada importante. Hay mucha gente que lo espera, pero para los comercios al final no es bueno porque hacen tanta campaña y tanta publicidad por la tele y todas partes que la gente ya solo espera a eso. Estos días sí que trabajas bastante, pero los otros no son tan buenos como lo habían sido", señala Lina Guasch, encargada de la tienda Artesania Ebusitana, de calzado y complementos y situada en Vila. En otras palabras: en muchos casos, quien hace dos semanas quería comprar algo, se ha esperado a ahora.

Algo similar expone Marí: "Si volviésemos 10 años atrás, seguramente veríamos que tal vez la caja final de estas tres semanas viene a ser la misma. Pero ahora se concentra mucho en estos dos, tres o cuatro días. Por eso desde Pimeef intentamos recomendar a todos los comerciantes que participen en campañas, que creen sus propias estrategias y que organicen cómo distribuir los descuentos". Además, al haber varios periodos de rebajas durante el año, el Black Friday puede perder parte de su fortaleza en ventas (comparativamente).

Más competencia, más ofertas

"Creo que ha perdido bastante auge. El año pasado empezó a caer un poquito. Siempre estamos con descuentos, promociones, ofertas... por tanto, no es novedad", observa Lina Torres, propietaria de la tienda Freedom. ¿Y por qué tantas ofertas? "Hay competencia entre las grandes franquicias y los pequeños también intentamos atraer al público". Para este Black Friday, las dos tiendas mencionadas ofrecen descuento tanto este viernes como el sábado.

"Un día de Black Friday las ventas pueden doblarse", detalla Guasch mientras van entrando clientes al local.

Juan González acaba de comprar en una céntrica tienda, pero explica que no es porque sea el día grande de Black Friday, sino por la proximidad con la Navidad. "Ahora daremos un paseo, pero no gastaremos más". Añade que no compra por Internet: "No me fío mucho de eso, prefiero el cara a cara".

Carmen, dependienta de una de las jugueterías de la cadena Toy Planet (la de la calle Extremadura), explica que en su caso el Black Friday no es una jornada tan excepcional por sí sola, dado que coincide con un periodo más largo de descuentos: "Tenemos el catálogo de ofertas de Navidad desde finales de noviembre hasta el 18 de diciembre. Hay más de media tienda en oferta, no solo hoy". La diferencia, añade, es que este viernes y sábado hay "un 15% de descuento en los productos" que no están en dicho catálogo.

Diciembre, el agosto de las jugueterías

"En las jugueterías diciembre es lo más, es nuestro agosto. Estas semanas esto se pone como un hormiguero" por la visita de los Reyes Magos y sus pajes, agrega Carmen.

También en Vila, en la tienda de moda Inside, indican: "La gente ya está enterada de los descuentos y se pasea por las tiendas mirando y comprando. Se nota el movimiento". "Nosotras nos adelantamos y ya llevamos varios días con descuentos.Tenemos al 20% toda la tienda todo lo que queda de semana, domingo incluido", detalla la dependienta Lourdes Muiños.

La encargada, Cristina Suris, lleva dos años trabajando en esta tienda, y antes había estado en una de cosmética en Cataluña. "Antes era un único día en el que facturabas un montón porque todo el mundo estaba esperando esta jornada. Ahora un mes antes tienes promociones", señala.

Muchas personas pasean por el centro en la mañana de esta jornada, como Virginia Jurado y Marta Veinat. Al hablar con este diario han pasado por tres tiendas y quieren visitar una cuarta. "Hemos visto a mucha gente". Cada una ha comprado ropa: cazadora, zapatos, un chándal, algún producto de maquillaje, un vestido...

Comentan, a las preguntas de este diario, que este jueves también compraron, pero a través de Internet, donde ya ofrecían los descuentos: "En web están un día antes". ¿Y qué ventajas y desventajas le ven a cada una de estas dos formas de comprar? "Lo bueno de las tiendas físicas es que te lo puedes probar todo. Por Internet no tienes que venir y te ahorras la cola, pero al pasear por aquí vas pasando por varios negocios y entrando".

Noelia Carrasco, Carmen y Coral Atienza, trabajadoras de Toy Planet. / DI

Cristina Suris y Lourdes Muiños, de Inside. / DI