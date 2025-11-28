Baleares, en el ‘top’ nacional de provincias con más hoteles en venta

Baleares se sitúa entre las provincias españolas con mayor número de hoteles en venta, según los datos publicados este noviembre por el portal inmobiliario Idealista. El archipiélago aparece en la cuarta posición del ranking nacional, solo por detrás de Alicante, Málaga y Granada, con un total de 83 establecimientos hoteleros actualmente en el mercado. En la actualidad, el portal inmobiliario oferta nueve hoteles en Ibiza.

El informe señala que más de 700 hoteles se encuentran a la venta en España, y que solo las diez provincias con más oferta concentran el 53% de todos los inmuebles disponibles. La mayoría son zonas de costa vinculadas al turismo de sol y playa, entre ellas Baleares, Girona, Valencia o Murcia.

Alicante lidera la lista con 124 hoteles en venta, seguida de Málaga (111) y Granada (88). Tras Baleares (83), completan el top nacional Valencia (65), Girona (63), Asturias (54), Barcelona (53), Madrid (52) y Murcia (48).

Palma

El peso turístico del archipiélago también se refleja en la actividad de su capital: Palma contabiliza 12 hoteles en venta, situándose entre las ciudades españolas con más inmuebles hoteleros en el mercado, junto a Alicante (31), Madrid (22) y Valencia (20). Otras localidades tradicionalmente turísticas como Calpe (23), Marbella (21), Benidorm (14) o Lloret de Mar (14) destacan igualmente por su elevada presencia de establecimientos en venta.

El análisis de Idealista evidencia que la mayor parte de la oferta se concentra en destinos mediterráneos y costeros, una tendencia que, según el portal, refleja tanto el dinamismo del sector hotelero como los procesos de renovación, inversión y reposicionamiento que atraviesa la industria turística en España.

En total, más de 270 municipios del país cuentan con al menos un hotel en venta, un indicador de la amplia distribución