Las ayudas del Consell de Ibiza por las inundaciones: 10.000 euros por negocio, 2.500 por vivienda y hasta 2.000 por vehículo
El documento con los importes ha sido pactado con ayuntamientos, Pimeef y la Cámara de Comercio
Efe
El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes, en sesión urgente y extraordinaria, las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las personas y empresas afectadas por los daños ocasionados por la dana 'Alice' y los coletazos de 'Ex Gabrielle'.
Según ha detallado la institución insular, el documento ha sido pactado con los diferentes ayuntamientos, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) y la Cámara de Comercio, y permitirá avanzar en la tramitación para activar el apoyo económico comprometido con los damnificados.
Las bases establecen los criterios y los importes máximos de las ayudas: 2.500 euros por vivienda afectada, hasta 2.000 euros por vehículo y hasta 10.000 euros por negocio.
Esta línea de apoyo cuenta con una aportación de cinco millones de euros procedentes del convenio firmado esta misma semana entre el Consell Insular y el Govern balear, con el objetivo de cubrir de forma inmediata los daños ocasionados por el episodio meteorológico.
El Consell ha informado que la próxima semana se publicará en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el extracto de las bases, paso previo para la apertura oficial del plazo de presentación de solicitudes.
Por último, la institución insular ha reiterado su voluntad de agilizar al máximo el procedimiento para que los damnificados puedan recibir las ayudas económicas en el «menor tiempo posible».
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento