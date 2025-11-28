Las ayudas del Consell de Ibiza por las inundaciones: 10.000 euros por negocio, 2.500 por vivienda y hasta 2.000 por vehículo

El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes, en sesión urgente y extraordinaria, las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las personas y empresas afectadas por los daños ocasionados por la dana 'Alice' y los coletazos de 'Ex Gabrielle'.

Según ha detallado la institución insular, el documento ha sido pactado con los diferentes ayuntamientos, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) y la Cámara de Comercio, y permitirá avanzar en la tramitación para activar el apoyo económico comprometido con los damnificados.

Las bases establecen los criterios y los importes máximos de las ayudas: 2.500 euros por vivienda afectada, hasta 2.000 euros por vehículo y hasta 10.000 euros por negocio.

Esta línea de apoyo cuenta con una aportación de cinco millones de euros procedentes del convenio firmado esta misma semana entre el Consell Insular y el Govern balear, con el objetivo de cubrir de forma inmediata los daños ocasionados por el episodio meteorológico.

El Consell ha informado que la próxima semana se publicará en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el extracto de las bases, paso previo para la apertura oficial del plazo de presentación de solicitudes.

Por último, la institución insular ha reiterado su voluntad de agilizar al máximo el procedimiento para que los damnificados puedan recibir las ayudas económicas en el «menor tiempo posible».