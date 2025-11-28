Animales en Ibiza: las cuatro claves de Santa Eulària para controlar a los gatos que viven en las calles

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado su nuevo Plan de Gestión Integral Felina con el que quiere abordar la situación en la que viven los gatos callejeros del municipio. El objetivo de este plan, explica el equipo de gobierno que preside Carmen Ferrer, es establecer un marco de actuación coordinado y eficiente que permita abordar de manera integral la situación de los felinos que viven en la vía pública, garantizando su bienestar, la salud pública, la preservación del medio ambiente y una convivencia con los ciudadanos.

La iniciativa se basa en cuatro estrategias. La primera tiene que ver con el bienestar de estos animales y busca garantizar "una gestión humanitaria y respetuosa de los gatos comunitarios, asegurando que reciban cuidados adecuados y una calidad de vida digna".

La segunda pata del plan tiene que ver con la sanidad pública y la salubridad. En este caso, el Ayuntamiento quiere "prevenir riesgos sanitarios para la población mediante el control de la población felina, así como la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos donde se encuentran los gatos".

La tercera clave de este Plan de Gestión Integral Felina tiene como objetivo el medio ambiente y la biodiversidad y pasa por "reducir el impacto de los gatos sobre la fauna autóctona y los ecosistemas insulares, adaptando los procedimientos a las características del territorio y priorizando el respeto por la biodiversidad local".

Finalmente, Santa Eulària persigue facilitar la convivencia ciudadana. ¿Cómo? Pues "promoviendo la coexistencia pacífica entre los ciudadanos y los gatos comunitarios, fomentando la sensibilización y el respeto hacia los felinos que comparten el espacio urbano".