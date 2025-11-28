Alerta alimentaria por posible presencia de partículas metálicas en bocaditos de tomate y orégano

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta este viernes 28 de noviembre por la posible presencia de partículas metálicas en bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt’s, procedentes de nuestro país, y ha recomendado a la población que se abstenga de consumir el lote afectado.

Según ha informado la propia Agencia, la incidencia se ha detectado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. La alerta afecta a un producto elaborado por la empresa responsable, que ha comunicado el problema a las autoridades en el marco de sus sistemas de autocontrol, tal y como establece la legislación alimentaria.

Datos del producto

Los productos afectados corresponden al lote 68708 de los Bocaditos tomate & orégano marca Snatt’s de 80 gramos, envasados en bolsa y comercializados a temperatura ambiente, con fecha de caducidad el 7 de noviembre de 2026 con el código de barras 8413164023198.

Según informaron desde Aesan, la distribución de este lote se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, pero no se descarta que se hayan producido redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Aesan insiste en que, quienes tengan en su domicilio este producto perteneciente al lote señalado, no deben consumirlo y, en caso de duda, se recomienda consultar el envase para comprobar la marca, el lote y la fecha de caducidad.