Avanza la licitación del servicio de mantenimiento de edificios municipales de Ibiza, que "generaba facturas elevadas"

La primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos de Ibiza, Gema Marí, ha explicado en el pleno que semanalmente se producen avances en materia de nuevas licitaciones de servicios municipales. Es necesario, apunta, para ir reduciendo la cantidad de facturas que abona el Ayuntamiento sin el aval de un contrato, algo que continúa produciéndose. "Muchas veces hemos hablado de la contratación del servicio de mantenimiento de edificios municipales, que generaba facturación elevada y a mí también me preocupaba. Se ha iniciado su licitación y mañana viernes acaba el plazo de presentación de ofertas", ha avanzado Marí en el pleno municipal de este jueves. "Hablamos de este caso, pero podríamos hablar de muchos. Todos los concejales trabajamos con mucha diligencia y en atención a estos expedientes. Se realizan mesas de contratación semanalmente", ha añadido ante las quejas del PSOE.

Y es que este jueves, el equipo de gobierno ha llevado a pleno la convalidación de facturas de este tipo por un importe total de 306.573 euros. PP y Vox han votado a favor, y PSOE y Unidas Podemos se han abstenido.

Es el departamento de Intervención el que verifica si están avaladas o no por un contrato. Si no es así, como ocurre en este caso, la interventora lo envía a omisión. La izquierda se ha abstenido en vez de votar en contra al ser una fórmula legal y por la necesidad de pagar a los proveedores, pero el PSOE siempre ha criticado las formas y urgen a sacar ya todas las licitaciones necesarias.

"Llevamos dos años y pico con esto. No bajan de los 300.000 y pico en facturas cada vez que traen un paquete de estos al pleno. Ocurre en todos los departamentos", ha lamentado la edil socialista Clara Rosselló. "Entiendo que puede haber alguna y que hay cosas que son excepcionales y urgencias, pero otras no lo son. Tendrá que apretar a sus compañeros para que esto se dé menos. Usted ya lleva más de dos años al frente de este departamento y es responsabilidad suya. Tanta diligencia no debe haber si cada dos o tres plenos traen un paquete de facturas", ha añadido Rosselló después de que Marí le haya echado en cara que el PSOE hizo peor gestión en este asunto. "Este servicio de mantenimiento que he comentado, ustedes, si no estoy equivocada, no lo dejaron licitado", ha apuntado Marí.

La teniente de alcalde añade que actualmente hay "26 expedientes en tramitación de licitación, 43 expedientes en actuaciones preparatorias y 62 adjudicados en lo que va de año".