Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco

El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta una finca rústica en Sant Rafel, en el municipio de Sant Antoni, por un precio de 450.000 euros. El anuncio destaca que la propiedad incluye 4.279 metros cuadrados de terreno y dos construcciones, una de ellas inscrita en escritura y catastro.

La vivienda principal es una pequeña casita de 27 metros cuadrados equipada con placas solares nuevas y un depósito de agua propio, lo que garantiza total autonomía energética y de abastecimiento, apunta la inmobiliaria. "Esta edificación permite empadronarse y pagar las tasas municipales correspondientes, aunque no figura en el Registro de la Propiedad al estar fuera de ordenación, motivo por el cual no puede ampliarse. Aun así, la construcción se considera inamovible al aparecer en fotografías aéreas de 1980", matiza el anunciante.

Además de la vivienda principal, la finca incluye una casita octogonal de madera de unos 50 metros cuadrados, descrita como "un espacio ideal para practicar yoga u otras actividades vinculadas al bienestar".

Tierra fértil

El terreno presenta una "alta fertilidad", según detalla el anuncio, lo que lo convierte en un espacio adecuado para el cultivo de frutas y hortalizas. Está rodeado por una valla natural de plantas como laurel, adelfa y olivo, y cuenta con su propio sistema de riego, lo que "refuerza su atractivo para quienes buscan un estilo de vida autosuficiente en plena naturaleza".

Ubicada a pocos minutos del núcleo urbano de Sant Rafel, la propiedad ofrece "un equilibrio entre tranquilidad rural y cercanía a servicios básicos". El anunciante la describe como un lugar "para vivir en armonía con la naturaleza" sin renunciar a las comodidades de una finca preparada y equipada para amantes del campo.