Casi unanimidad contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Sant Antoni: "No tiene sentido"

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Sant Antoni dedicó un espacio a una moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre. Esta iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos políticos, que elaboraron una declaración conjunta, excepto el de Vox.

La socialista Cristina Ribas comenzó la lectura y calificó las agresiones machistas como "una realidad inaceptable", por ello reclamó la "convicción" de la sociedad para combatirlas. Recalcó que el éxito de esta reivindicación depende "del compromiso firme" de las instituciones.

El concejal de Igualdad, el popular Jorge Nacher, siguió con el texto y se comprometió al "trabajo con entidades implicadas, la promoción de la educación afectivo-sexual y asegurar la autonomía económica de las víctimas", entre otras medidas.

La portavoz de Unidas Podemos, Ángeles Roselló, terminó con la lectura y expresó la "tolerancia cero" a la violencia y a "sus justificaciones". También reiteró el "reconocimiento" a las supervivientes de agresiones machistas: "Su fuerza es nuestra fuerza".

Críticas de Vox

Esther Fernández, de Vox, se quedó sola en la oposición a esta declaración conjunta: "La violencia lo es siempre. No distingue de los 37 géneros que ustedes reconocen". La portavoz matizó que no niega "la violencia contra la mujer" y predijo que algún día quedaría instaurado el "día para la violencia contra el hombre". Zanjó que iniciativas como la apoyada por PP, PSOE y UP "no tienen sentido".

Roselló recomendó a Fernández que presentase su propia moción "si le preocupa que no hagamos nada" y añadió que la del pleno es "necesaria por discursos" como el de la portavoz de Vox. El representante socialista Antonio Lorenzo observó que la diferencia entre la violencia que sufren los hombres y las mujeres es que la de estas últimas es un "maltrato histórico". Agregó que la violencia "por ser mujer existe", mientras que la que ataca a los hombres "por serlo" no es real. Por último, el alcalde, Marcos Serra, afirmó que la iniciativa era "sensata".