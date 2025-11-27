El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento

El Ministerio de la Función Pública ha actualizado el Espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) con los datos correspondientes a 2024, lo que permite conocer las retribuciones actualizadas de los alcaldes del país. En el caso de Ibiza, los salarios muestran importantes diferencias entre municipios y reflejan también subidas respecto a 2020, último año disponible para hacer una comparación.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, es el que percibe la retribución más alta de la isla, con 68.293 euros anuales, una subida significativa frente a los 59.540 euros que se cobraba en este cargo en 2020. Le sigue el de Sant Antoni, Marcos Serra, con una retribución que se sitúa en 60.180 euros, una cifra prácticamente idéntica a la de hace cuatro años: 59.000 euros.

En Sant Josep, cuya alcaldía dirige Vicent Roig, la retribución alcanza los 59.000 euros, frente a los 54.000 que constaban en 2020, lo que supone un incremento notable en este periodo. El caso de Santa Eulària, con Carmen Ferrer como alcaldesa, resulta llamativo: el sueldo de la alcaldía es de 38.296 euros, según el ISPA, muy por debajo de los 58.087 euros declarados en 2020. Sin embargo, en un documento público del Ayuntamiento, consta que el sueldo de la regidora era de 63.888 euros en 2023.

El Ayuntamiento de Sant Joan, que preside Tania Marí, por su parte, aparece en el listado oficial como una de las instituciones que no han remitido los datos al Ministerio, por lo que no figura la retribución de su alcaldesa en el informe salarial de 2024.

La publicación del ISPA permite comparar anualmente los salarios de los cargos públicos en toda España y forma parte del compromiso estatal de transparencia en la gestión de las administraciones locales.