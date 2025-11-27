Sant Joan prohíbe fumar y pondrá multas en sus 'playas sin humo' que nadie respetaba

Sant Joan ha aprobado en el pleno celebrado este jueves la prohibición de fumar en dos de sus playas del municipio: Port de Sant Miquel y sa Cala de Sant Vicent. Se trata de dos playas que ya eran espacios sin humo. Sin embargo, al no haber una prohibición clara, la norma no se estaba respetando. "Para que este espacio sin humo se respete creemos que es necesario apostar por medidas más drásticas, como su prohibición", explica Carmen Rodríguez, concejala de Turismo, playas, fiestas y juventud. Las multas por fumar en estos espacios podrán ir de los 300 a los 3.000 euros.

La prohibición afecta tanto al consumo de tabaco como cigarrillos electrónicos y productos adicionales. "Se trata de una medida de salud pública, para prevenir las enfermedades asociadas, pero también para reducir la contaminación medioambiental. Los filtros de los cigarrillos no son biodegradables y son una de las principales fuentes de contaminación, por lo que son también una forma de proteger nuestras playas", afirma Rodríguez.

Ampliar la prohibición

La medida no ha sido aprobada por unanimidad, no por falta de consenso respecto a la necesidad de reforzar las playas sin humos, sino por no ampliarse a todas las playas del municipio. "Sé que muchos de vosotros habéis solicitado ampliar la prohibición a todas las playas del municipio, la idea es hacerlo en un futuro, esperamos que a finales de la legislatura sea una realidad", añade Rodríguez. El grupo socialista se ha mostrado a favor de esta medida, de la que es también partidario de ampliar a todo el municipio.

"Ya lo dijimos en la comisión informativa, presentaremos alegaciones en esta ordenanza inicial precisamente para ampliar las playas", explica Javier Torres, portavoz de Sa Veu des Poble. "Como ha dicho Rodríguez, ya tiene previsto ampliar estos espacios, pero dado el tiempo de legislatura que queda creemos que es mejor hacerlo en este momento", añade. Torres también afirma que se trata de "una medida necesaria para dar seguridad jurídica a la prohibición de fumar". El portavoz de Sa Veu des Poble también reclama que se aclare en la prohibición la definición de lo que son los cigarillos electrónicos. "Cuando se habla de lo que está pemitido y lo que no, no las incluye", denuncia. "Las hay que son recargables y que la gente se las lleva, pero hay otras que no lo son y se tiran por el suelo. Son un trozo de plástico con una mina vacía que termina en nuestras playas", añade Torres. "Son espacios que tienen que ser para todos", concluye en su intervención.

Desde la Agrupació d'Electors, Santiago Marí también se muestra "a favor de todas las medidas que vayan encaminadas a fomentar los hábitos saludables. También a reucir los residuos de nuestras playas", declara. A pesar de ello también muestra su intención de presentar alegaciones en este sentido. También respecto a las cuantías de las multas, contempladas entrelos 300 y 3.000 euros, que consideran "algo elevadas".