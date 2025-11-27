Críticas a las presupuestos de Sant Antoni: "El pueblo no es su cortijo"

«Usted confunde la mayoría absoluta. El pueblo no es su cortijo». El representante del PSOE de Sant Antoni Antonio Lorenzo se dirigió con estas palabras al alcalde, Marcos Serra, para criticar la manera en la que el Partido Popular presentó los presupuestos de 2026, que fueron aprobados con los votos a favor del PP y los negativos de los demás grupos. El socialista lamentó durante la celebración del pleno municipal que el equipo de gobierno se «sacó de la manga una convocatoria de urgencia» porque el plazo legal para dar a conocer la documentación «acabó el 15 de octubre».

En este sentido, Lorenzo destacó que los responsables de elaborar las cuentas municipales dieron acceso «tarde y mal» a los detalles sobre las partidas de gasto, por lo que la oposición «no ha tenido tiempo para revisarlas». «Se deberían haber enviado 15 días antes del pleno y no tres», reflexionó. Por ello, lamentó que los populares mostrasen una «falta de transparencia con la ciudadanía y con los demás políticos».

El representante socialista reprochó que el PP aprovecha que tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento para «hacer y deshacer a su antojo» con los presupuestos. También se quejó de que el partido no pidió «ni consejo ni participación» y que «ni escuchó ni tuvo en cuenta» a los demás grupos. Esther Fernández, la portavoz de Vox, se sumó a estas críticas y aseguró que era «mentira como la copa de un pino» que el equipo de gobierno «tiene en cuenta las mociones» que presenta la oposición.

Presupuestos disponibles «desde hace una semana»

Serra respondió que Sant Antoni no es su cortijo, sino su «municipio» y que los partidos de la oposición pudieron examinar los presupuestos «desde hace una semana». También se defendió de las acusaciones de ilegalidad en los plazos de presentación, que «no son un capricho: son ley». Sin embargo, admitió que hubo un «problema en la plataforma de acceso a la documentación» que duró medio día. Matizó que ese tiempo coincidió con horas nocturnas, por lo que «no vendrá de esas doce horas». En contradicción con las críticas, el alcalde aseguró que sí está abierto a las propuestas y mociones: «Hay doce meses para presentarlas».

Por otra parte, los préstamos de los que proviene parte de la financiación de las cuentas municipales fueron otro centro del debate. Lorenzo apuntó que la suma de ambos, dedicados a los presupuestos de 2025 y 2026, alcanza los 20 millones de euros y que supone el 36% de la cantidad planificada para el próximo año.

El portavoz del PSOE destacó el «riesgo de perder la estabilidad presupuestaria» que implica tener este nivel de deuda, además de la posibilidad de incumplir «las reglas de gasto». «Por favor, haga las cosas bien porque tiene consecuencias para todos», rogó al alcalde, puesto que el municipio podría exponerse a «un plan de ajuste más duro y posibles sanciones». Fernández compartió el reproche una vez más y preguntó por el modo de pagar los préstamos: «Esperemos que no haya más [créditos]».

Serra contestó que la estabilidad financiera del Ayuntamiento no está comprometida por los créditos, puesto que el consistorio conserva «remanentes suficientes para pagar los préstamos». En clave nacional, aconsejó a los representantes del grupo socialista que pidiesen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacer lo mismo.