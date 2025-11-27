Rifirrafe en Sant Josep por la moción sobre la violencia machista

La moción tendría que haberse aprobado por unanimidad, o eso era lo de esperar ante el crudo balance de la violencia machista, pero acabó como el rosario de la aurora. Fue presentada en el pleno de este jueves en Sant Josep por el PSOE con motivo de la celebración, esta semana, del día internacional de la eliminación de la violencia de género. Pero, para empezar, el PP añadió una transaccional al texto socialista, que este partido aceptó (mal que le pesara) en aras de la unanimidad (imposible) en el pleno.

Acto seguido, cada uno (en vez de buscar el consenso en esta lucha) dijo la suya. El primero, el alcalde, Vicent Roig, que quiso (aunque se lio) hacer “una pequeña reflexión” al respecto, que se resume en una frase: “No tendría que haber debate sobre este tema”. Pero vaya que si lo hubo.

Araceli Colomar, edil de Vox, por ejemplo, rechazó vehementemente la moción. Razones: porque no puede respaldar algo que procede de “gente del gobierno de Sánchez, enemigo de las mujeres” y responsable de que “las calles sean inseguras”, de que las violaciones “hayan aumentando un 275%”, de “la violencia importada contra las mujeres, del islamismo que quiere encarcelarlas en un trozo de tela”… De todo. “No vamos a blanquear el fracaso de este gobierno con un lazo morado”, añadió.

“Ha hecho un intento muy loable [con su reflexión], pero ya ha visto cómo ha acabado. Usted mismo ha visto cuales son sus apoyos futuros” Josep Antoni Prats — Edil de Ara

La "turra" de la violencia machista

Tras lo cual Josep Antoni Prats, de Ara, se dirigió al alcalde: “Ha hecho un intento muy loable [con su reflexión], pero ya ha visto cómo ha acabado. Usted mismo ha visto cuales son sus apoyos futuros”. La edil de Unidas Podemos, Mónica Fernández, dio su propio (y largo) discurso sobre violencia de género, al que siguió el de Raquel Ripoll, ex de Vox, a quien “aburre la tabarra de números” sobre violencia machista, también tildada por ella de “turra”: “Sus políticas de género han sido un fracaso, enormes cantidades de dinero público que deberían destinarse a todas las víctimas de la violencia”, añadió, a la vez que arremetió contra el PSOE: “Para ustedes las mujeres son seres de luz, y los hombres, todos unos demonios y delincuentes”.

“Nosotras -respondió la socialista Pilar Ribas- hablamos de personas. Esos números son personas”, maltratadas o muertas. Ribas acusó entonces a Vox de llevar en sus listas a “violadores y maltratadores”, razón por la que “no se implican en este debate”, que más bien fue un lamentable rifirrafe.