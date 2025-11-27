Retoman las obras del gimnasio del colegio Can Misses en Ibiza

La paralización de las obras del nuevo gimnasio del CEIP Can Misses ha llegado este jueves al pleno municipal de Ibiza a través de una moción del PSOE, ante la que la teniente de alcalde y concejala de Educación, Catiana Fuster, ha afirmado que los trabajos ya se han retomado. "La empresa contratista ha solicitado un aumento de plazo de la ejecución y a partir de hoy continúa la ejecución de la obra con una ampliación de 36 semanas", ha señalado Fuster.

Carmen Boned, del PSOE, ha preguntado, entre otras cuestiones, por el motivo de la paralización de estas obras iniciadas en febrero. Fuster ha dado respuesta, no sin indicar que estas dependen de la conselleria de Educación (a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos, Ibisec). "Desde nuestro departamento municipal lo que hacemos con esto es estar encima y dar respuesta a las inquietudes, dudas o cuestiones que nos trasladan las familias y el equipo directivo. En todo momento han estado ambos informados por parte de la conselleria y del Ayuntamiento".

"Esto viene de junio, cuando se detectaron una serie de precios contradictorios en la obra ejecutada, que motivó la necesidad de tramitar un modificado y la constructora decidió, unilateralmente, paralizar la obra hasta que el modificado estuviese aprobado. No fue hasta este noviembre cuando hubo un acuerdo en los precios del objeto", en palabras de la edil. Sostiene que "durante todo este proceso, la conselleria ha tenido reuniones continuas con la empresa para intentar desatascar la situación", y que el director territorial ha mantenido informado al equipo directivo y al Ayuntamiento.

También ha dicho en el pleno que, desde que pararon las obras, tanto la conselleria como el Consistorio "intentaron facilitar la labor del equipo directivo". "Movimos el vallado para ganar espacio para los niños y abrimos otra puerta de acceso".

Carlos Martínez, gerente de la constructora Sa Torre Construcciones y Mejoras, niega, a las preguntas de este diario, que la empresa decidiese paralizar la obra. Afirma que el cese se produjo porque "había que tramitar los precios contradictorios y el modificado": "Si hay que modificar algo que va a continuación de lo que estás haciendo, hasta que no se apruebe, no se puede continuar". Las 36 semanas de ampliación son a contar a partir de ahora, añade Martínez. "A las constructoras, lo que más nos interesa es acabar las obras lo antes posible".