El PSOE pide ayudas para los afectados por las obras en Ibiza y el PP le echa en cara "el abandono en el que dejaron la ciudad"

Comerciantes y autónomos han sido protagonistas en dos puntos del orden del día del pleno municipal de Ibiza de este jueves. El PSOE no ha podido sacar adelante su moción para habilitar una partida de ayudas a las empresas afectadas por las obras en Dalt Vila y la Marina. Alex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados, ha señalado que el municipio ya cuenta con unas bases para dar ayudas a comercios en zonas con obras que lleven más de nueve meses de duración. No es el caso.

"¿Y qué hacemos entonces? Dinamizamos los barrios afectados y llevamos a cabo una exención en el pago de las terrazas. También adaptamos el calendario para que el impacto sea mínimo", en palabras de Minchiotti, que en su primera intervención ha anunciado el voto en contra del PP.

Rosa Rubio, edil del PSOE, ha criticado: "Ustedes solo están al lado de ustedes mismos. Lo han demostrado en todas las ocasiones que hemos pedido ayuda para los comerciantes. Los de Ibiza. Lo han demostrado con es Pratet, ahora con la dana". Lo ha dicho en referencia a que el PP de Vila votó a favor de dar ayudas municipales a los afectados por las fuertes lluvias, pero más adelante señaló que las prestaciones se gestionarán de otra forma: a través del Consell, con fondos del Govern. "Serán ayudas a fondo perdido, se tramitarán a través de un convenio con el Consell para garantizar una gestión rápida y eficaz", dijo el Ayuntamiento.

"Habla de dinamización. Eso debe ser un plus, pero pedimos ayudas. ¿Estos comerciantes no son autónomos?", ha respondido Rubio, en alusión a la moción del PP en apoyo a los autónomos frente al Gobierno de España, al que acusan de ahogarles económica y burocráticamente.

Minchiotti ha echado en cara al PSOE que las obras "no son un capricho", sino consecuencia "del estado de abandono" en el que se encontraron varias zonas. "Ustedes ponían parches a un motor estropeado. Nosotros hemos apostado por cambiar el motor".