Protesta de los trabajadores de Mutua Balear en Ibiza por un complemento de puesto "justo"

Los sindicatos reclaman que la empresa solicite al Ministerio permiso para renegociar las tablas salariales y que el plus alcance a toda la plantilla

Protesta de los trabajadores de Mutua Balear, este jueves en Ibiza

Protesta de los trabajadores de Mutua Balear, este jueves en Ibiza / Vicent Marí

Redacción Ibiza

Ibiza

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en Mutua Balear culminaron este jueves una jornada de protestas para exigir a la dirección que solicite al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social la autorización necesaria para renegociar las tablas salariales del complemento de puesto. Las concentraciones se celebraron a las 11.30 horas en los centros de trabajo de Palma y de Eivissa.

Los sindicatos sostienen que en los últimos años se han producido cambios organizativos y de cargas de trabajo que no se reflejan en la estructura retributiva vigente. Por ello, reclaman ajustar el complemento a la realidad de funciones y responsabilidades y un reparto más equitativo que “sea una realidad para todo el personal”, denunciando que el modelo actual deja fuera a unos 200 trabajadores.

"A igual trabajo, igual sueldo"

UGT y CCOO piden modificar los factores de cálculo y puntuación del plus para garantizar el principio de “a igual trabajo, igual sueldo” y que todos los niveles estén representados. El objetivo, subrayan, es avanzar hacia un modelo salarial más justo, transparente y sostenible, que favorezca la motivación, la retención del talento y la mejora del clima laboral.

Noticias relacionadas y más

Tras las concentraciones, ambas organizaciones confían en que la empresa atienda la solicitud y abra una mesa de diálogo con “voluntad de consenso” para actualizar las tablas y redistribuir el complemento de puesto en Mutua Balear.

