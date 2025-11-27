Un programa para conectar a la infancia de Ibiza con el mar

La primera edición de 'Descubriendo a Kio en el Galaxie', impulsada por Creatives For The Planet, se cierra esta semana con cinco salidas al mar y un balance de 67 escolares de cuatro centros de primaria (CEIP Buscastell, CEIP Poeta Villangómez, CEIP Balansat y CEIP Santa Agnès) que han combinado lectura, reflexión y acción ambiental hasta retirar 80 kilos de residuos en cuatro limpiezas de costa. El proyecto, desarrollado junto a Love The Mediterranean y con el apoyo de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del GOIB y del grupo Nassau, articuló un itinerario en cuatro pasos: lectura en el aula del cuento 'Kio, la pequeña gran caballita de mar', talleres guiados, limpiezas de playa y navegación formativa a bordo del Galaxie, uno de los veleros científicos eléctricos más grandes del mundo.

Recogida de residuos en la playa / Creatives for the Planet

Durante la travesía, el alumnado profundizó en la biodiversidad marina, identificó riesgos para los ecosistemas y comprendió la relevancia de la posidonia y otros hábitats clave, además de conocer cómo la innovación de cero emisiones puede contribuir a proteger el Mediterráneo. En tierra, las limpiezas de playa les permitieron constatar el impacto de la actividad humana y la fuerza de las acciones colectivas. Para Harmony Hita Torres, responsable de proyectos educativos de Creatives For The Planet, “el océano es una fuente de vida, belleza e inspiración, y ver cómo los más jóvenes conectan con él —y se dan cuenta de que pueden marcar la diferencia— es el verdadero éxito de este proyecto”.

"Cuidado ral por el océano"

El libro que inspira la iniciativa es obra de Sophia Brucklacher, quien subraya la dimensión emocional del recorrido: “Ver cómo Kio viaja de las páginas de un cuento al corazón y a las acciones de los niños y niñas de Ibiza es profundamente conmovedor; la forma en que abrazaron el mensaje y lo transformaron en cuidado real por el océano es algo que siempre llevaré conmigo”.

El director de la organización, Jorge Pineda Brugés, destaca además el carácter coral de la experiencia: “Este proyecto es posible porque muchas personas y entidades se unen con la misma intención: centros educativos, instituciones, asociaciones, el equipo del Galaxie, empresas locales… cada parte es esencial; más que un recorrido educativo, este libro se convierte en un compromiso compartido con la protección de nuestro mar”.