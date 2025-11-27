El problema inesperado que amenaza con volver a retrasar la obra de los juzgados de Ibiza durante mucho tiempo

La obra para completar el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza se enfrenta a otro problema que podría volver a retrasar el proyecto durante más meses e incluso años, un contratiempo que se añadiría a la larga lista de retrasos que ya acumula.

El motivo es el recurso que ha interpuesto la empresa Pradditive, dedicada a buscar la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación, para denunciar que el procedimiento de licitación arrastra un "vicio de nulidad radical" que podría provocar su anulación completa.

El director general de Pradditive, Juan Gil, explica a Diario de Ibiza que el recurso obedece a "incumplimientos técnicos graves de la normativa vigente detectados" en el proyecto, concretamente al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir este tipo de infraestructuras.

El RITE "obliga a realizar una comparativa técnica, económica y medioambiental de las instalaciones térmicas previstas frente a medidas oficialmente alternativas, de alta eficiencia y disponibles", subraya Gil, añadiendo que el proyecto para rematar los juzgados de Ibiza "no ha cumplido este requisito esencial".

El pasado lunes, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales confirmó la recepción del recurso interpuesto por Pradditive, del que ya ha informado a la mesa de contratación de la Secretaría de Estado de Justicia. La empresa ha reclamado que se imponga como medida cautelar la paralización de la licitación y existe un precedente muy reciente donde acaba de lograr precisamente eso.

Precedente reciente en Cuenca

Se trata de la construcción del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca, un proyecto de más de 15 millones de euros de inversión pública que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) acaba de paralizar a la espera de que se resuelva el recurso que Pradditive ha presentado por el mismo motivo que le ha llevado a intervenir en Ibiza: el incumplimiento del RITE.

Por el momento, se desconoce si el proyecto ibicenco también se va a paralizar, pero el tiempo corre y además apremia, ya que el próximo 3 de diciembre, a las 14 horas, finalizar el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en hacerse con la adjudicación.

El director general de Pradditive aclara que, a pesar de que el "pecado original" que arrastra el proyecto con el RITE podría provocar volver a la casilla de salida, lo que podría implicar otro retraso de "cuatro o cinco años" hasta ver acabado el edificio, en su recurso reclaman que eso no ocurra. En cualquier caso, si el recurso prospera eso obligaría a introducir cambios en el proyecto de los juzgados y haría inevitable otra dilación de "varios meses".

Esta nueva incógnita se suma a la lista de problemas que acumula el edificio incompleto y que ya ha provocado varios años de retraso en su culminación. El penúltimo fue la licitación que quedó desierta el pasado verano y que obligó a publicar una nueva licitación en la que el valor del contrato ha subido más de 1,4 millones de euros hasta alcanzar los 8,6 millones.