Plenos de Ibiza: Sant Josep “no reúne las condiciones urbanísticas ni sociales” para tener rutas escolares seguras

En Sant Josep “no existen actualmente las condiciones urbanísticas, territoriales ni sociales para implantar rutas escolares seguras”, ha aseverado en el pleno ordinario celebrado este jueves la edil María José Ríos, responsable de Cultura, Patrimonio y Educación. Fue su respuesta a la moción para crear caminos escolares seguros (que fue rechazada) defendida por la socialista María Presentación Ortiz.

Ríos ha explicado que ese diagnóstico procede de los estudios y pruebas pilotos de caminos escolares seguros que afectaban a los centros de Can Guerxo y Can Raspalls y que fueron realizados en los años 2023 y 2024, a través del Plan de Infancia y Adolescencia. Esa “clara” conclusión se basaba en varios motivos: “Una de las razones es el predominio abrumador del uso del coche, pero no por inseguridad”, sino porque los usuarios viven en zonas que “están alejadas del centro”. De hecho, la dependencia de las familias del coche asciende al 85%, ha calculado la edil popular, quien, basándose en el estudio, ha indicado que juegan en contra de esos caminos escolares “la dispersión geográfica elevada, la falta de alumnado que vaya caminando al centro educativo y que haya entornos con escasa vigilancia”, además de lo que ha definido como “participación insuficiente, también, de las familias”, que se interpreta como que no están por la labor de dejar que sus hijos vayan andando hasta escuelas o institutos.

Mejorar los entornos escolares

Según ha detallado Ríos, la recomendación de los informes “es unánime”: hay que “mejorar los entornos escolares, no implantar rutas escolares”. No obstante, la concejala ha añadido que la asociación de padres de alumnos del centro l’Urgell ha solicitado formalmente un estudio de caminos escolares seguros: “Estamos trabajando ya en su análisis técnico y en la valoración de la posible ejecución”.

En la moción socialista se indicaba que el acceso seguro a los centros educativos es una cuestión fundamental para garantizar el bienestar, la autonomía y la seguridad de los niños y jóvenes, y detallaba todos los impedimentos para acceder desde zonas como Can Bellotera, Sant Jordi o Platja d’en Bossa.

Desde el PP, Ríos, que afirma que “ya se están realizando la mayoría de las actuaciones” que solicita el PSOE, señala que lo más “llamativo” de la moción socialista es que no menciona que el Ayuntamiento “aprobó en el pleno pasado el Plan Local de Infancia y Adolescencia”, que “promueve el transporte autónomo y responsable y sostenible entre la infancia y la adolescencia”, además de instar a “convertir la vía pública en un espacio seguro y accesible para la infancia”. Esos compromisos “obligan a impulsar estas acciones de seguridad vial, movilidad sostenible y mejorar los entornos escolares”, insiste Ríos: “Pero lo que están pidiendo es iniciar trabajos que ya están regulados, aprobados y en marcha”. “Papel mojado”, a juicio de la socialista.

La edil de Vox, Araceli Colomar, instó a Ortiz a que la próxima semana, en el Pleno Infantil, pregunte a los niños si viven tan cerca de sus centros escolares como para ir hasta ellos a pie o en bicicleta: “De hecho, creo que algunos tampoco están preparados para ello. Uno celebró un ‘día en ruedas’ y los alumnos que asistieron en bicicleta o patinete no superaron ni el 20%. Y en la puerta no había sitio para aparcarlas”. Por su parte, Raquel Ripoll demostró por qué se fue de Vox hace un par de meses: “Es algo muy oportuno y necesario todo lo que demanda esta moción”. Votó a favor.

Para Josep Antoni Prats (Ara), que el estudio asegure que hay poca gente que va caminando a los colegios es de perogrullo: “Claro, es que si no hacemos los caminos para que puedan ir caminando, no irán caminando, es un pez que se muerde la cola. Por tanto, tenemos que ser capaces de crear las condiciones necesarias para que la gente pueda ir con facilidad y seguridad a los centros educativos”.