La peatonalización de la calle Vara de Rey de Sant Antoni costará 800.000 euros más de lo previsto

La concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, confirmó en la sesión plenaria de noviembre que los trabajos para peatonalizar la calle Vara de Rey costarán 802.820 euros más de lo previsto. Después de una deliberación, el pleno aprobó la partida de gasto extra con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y Unidas Podemos y la negativa del PSOE.

Mateu detalló que le fueron notificadas estas modificaciones en junio y que una de ellas consiste en incluir imbornales, elementos que «no se pueden omitir». Otros de los cambios respecto al proyecto inicial son la instalación de tuberías con un ancho mayor debido a «diferentes necesidades» a las planeadas, como la de soportar una mayor presión de agua. Además, los portales de las residencias de la vía deberán adaptarse para que queden al mismo nivel que la nueva construcción.

Por lo que respecta a la parte estética, se decidió sustituir el adoquinado por otro que emplea «piedra de Sant Mateu», porque el inicialmente previsto «no pegaba», según Mateu. Sin embargo, apuntó que no todas las modificaciones representan un mayor coste, puesto que los constructores eligieron un material más barato para las tuberías que el acordado.

Cambios «necesarios»

La concejala indicó que todos estos cambios están justificados por «los técnicos y el jefe de obra» y que son «objetivamente necesarios». Señaló que estos más de 800.000 euros de sobrecoste no contradicen la Ley de Contratación del Sector Público porque no alcanzan el 20% de precio extra sobre el plan inicial que el texto jurídico permite. Pidió el voto a favor para aprobar esta iniciativa porque, de lo contrario, las obras «no podrían seguir y no se podrán acabar en febrero como estaba previsto».

El representante del grupo socialista, Xavier Rey, reprochó la cantidad que el Ayuntamiento deberá pagar de más y el tiempo que Mateu tardó en comunicar estas reformas del plan acordado: «¿Qué gestión se hace?». También se mostró molesto por la dirección de las obras: «Si se hubiese hecho bien el seguimiento, no habrían habido tantos imprevistos». «Es normal que haya imprevistos, pero no tantos», puntualizó.

La portavoz de Vox, Esther Fernández, expresó las mismas críticas que el PSOE y llamó la atención sobre que el importe adicional en los trabajos se acerca «al límite» del 20% admisible. Indicó que la falta de imbornales en el proyecto aprobado en un primer momento es «un error importante», aunque aceptó que «siempre hay cantidades para imprevistos». Por último, preguntó a la concejala de Obras Públicas si habría partidas extra de gasto.

Imprevistos sobre la marcha

Mateu se limitó a contestar que estos costes de más ocurren en todas las obras «y más en una tan grande». «Las cosas salen mientras se van haciendo», reflexionó. Puso por ejemplo el cierre más prolongado de lo esperado de la calle del Mar, debido a que los operarios detectaron que las tuberías eran «muy viejas». Por otro lado, dio la cara por los técnicos y recordó que realizaron los trabajos «de picar» en verano para que el ruido no molestase a los alumnos del colegio Vara de Rey: «Están involucrados al máximo».

Fernández volvió a tomar la palabra para repetir que los imprevistos son «normales» en obras de este tipo, aunque adelantó que no podría apoyar «deficiencias tan grandes» del proyecto. «Si hay un trabajo mal hecho, tiene que haber responsabilidades», argumentó.

El alcalde, Marcos Serra, restó importancia al asunto y comentó que se trata de cantidades que «se habrían pagado igualmente». Recalcó que este tipo de sobrecostes son «normales» debido a que la peatonalización de la calle Vara de Rey atraviesa «muchas infraestructuras». El primer edil de Sant Antoni anunció que quedará una vía «muy bonita» y que dará «mucha vida» al casco antiguo del núcleo urbano debido a que lo conectará con la zona costera «de la puesta de sol».