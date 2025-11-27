Ocho pisos de dos y tres dormitorios: así son las nuevas viviendas de promoción pública de Ibiza

El Ibavi construirá una promoción de ocho viviendas de dos y tres habitaciones de protección pública, de alquiler, destinada a ciudadanos residentes en Ibiza. Se ubicará en el solar del antiguo Mercat Pagès en la calle Vicent Serra i Orvay, 18. Este solar tiene una superficie de 245 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 904,87 metros cuadrados distribuida en cinco plantas más ático. La previsión inicial era construir diez viviendas, pero finalmente serán ocho, ya que en la planta baja se habilitarán dos locales que serán cedidos al Ayuntamiento, a propuesta del Consistorio, según se explica en la web del Govern balear.

Por lo que se refiere a las características de la promoción, contará con seis viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las otras dos serán dúplex de tres dormitorios, que ocuparán la cuarta planta y el ático. El presupuesto estimado de esta promoción es de 1,8 millones de euros y se trabaja con la previsión de poder iniciar las obras a lo largo de 2026.

Fachada. / CAIB

La promoción Mercat Pagès se ha beneficiado del nuevo procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, a través de la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esta ley también permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación —una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos— y supone reforzar el plan de choque iniciado esta legislatura por parte del Govern para facilitar más vivienda asequible a los residentes en las islas.