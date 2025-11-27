Neus Costa, ganadera de Ibiza: "Si nadie se dedica al campo ¿de qué vamos a comer?"

“Es nuestra fuente de alimento. Si nadie se dedica a ello, ¿de qué vamos a comer? Es fundamental que haya ganaderos y agricultores que cuiden nuestro campo”. La advertencia de la veterinaria y ganadera ibicenca Neus Costa (Granja des Fornàs) marcó el tono del I Foro Sembra Futur, celebrado este jueves en el Centro Cultural de Puig d’en Valls y al que asistieron más de 130 estudiantes de secundaria de los institutos Sa Blanca Dona, Algarb, Sa Colomina, el Liceo Francés Internacional de Ibiza y el CIEF Can Marines.

Un momento del Foro Sembra Futur / Cintia Sarria

Organizado por la fundación IbizaPreservation dentro del programa ‘Ibiza y Formentera Producen’, y con el apoyo del Govern balear, el Consell d’Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària, Ecofeixes–Agroeivissa, Carn&Coop y el CIEF Can Marines, el foro acercó a los jóvenes oportunidades reales de empleo en el sector primario local, con especial énfasis en sostenibilidad, innovación y relevo generacional. “El objetivo es mostrar que en el mundo rural también hay posibilidades de desarrollo personal y profesional”, subrayó Jordi Salewski, coordinador del programa. Para Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, “hay que sembrar vocaciones: en el campo hay tecnología, futuro y bienestar colectivo”.

El programa incluyó charlas inspiradoras de jóvenes profesionales de distintas regiones. La ganadera e ingeniera agroalimentaria Elena Burillo explicó cómo ha visibilizado el día a día del sector y ha abierto puertas “gracias a las redes sociales”. El agricultor ecológico Marc Miralles alertó de la falta de relevo generacional: “Nos estamos quedando sin agricultores en España; o apostamos por producto español de calidad o dependeremos de las importaciones”. La viticultora Miren Cárcar defendió un modelo ecológico y el papel de las mujeres: “En el campo no hay género; cada vez somos más las que volvemos”.

"Darle una oportunidad al campo"

Además de Neus Costa, participaron el agricultor ecológico Josan Aguiló (vicepresidente de Agroeivissa–Ecofeixes), el responsable de la familia profesional agraria del CIEF Can Marines, Pedro Asensio, y el estudiante Adrián Pardo Ferrer, que animó a “darle una oportunidad al campo” y a perseguir los propios proyectos. La jornada concluyó con un quiz interactivo sobre lo aprendido; los ganadores recibieron cestas de producto local y ecológico de Ecofeixes–Agroeivissa.

Una de las ponencias / Cintia Sarria

El Foro Sembra Futur nace con vocación de continuidad como espacio de referencia para despertar vocaciones ligadas al territorio. “El campo es una opción de futuro: en Ibiza hay oportunidades para estudiar, emprender y trabajar en el sector primario. La sostenibilidad también puede ser una profesión”, concluyó Saranova.