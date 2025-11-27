Miquel Jerez, senador de Ibiza y Formentera, denuncia la falta de acuerdos con Argelia y critica la política migratoria del Gobierno

El senador del Partido Popular (PP) por Ibiza y Formentera, Miquel Jerez, ha expresado su "preocupación y decepción" por los resultados del reciente viaje del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Argelia, y ha aludido a la falta de acuerdos efectivos entre ambos países para abordar la crisis migratoria. Jerez ha destacado que las declaraciones de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, quien el lunes pasado admitió en el Senado que "no existen acuerdos con Argelia", son la prueba de que "el Gobierno español ha fracasado en su intento por frenar la llegada masiva de migrantes, especialmente a Baleares".

La ruta migratoria que conecta Argelia con Ibiza es una de las más activas en Europa y, según a denunciado Jerez, esta situación está afectando de manera particularmente grave a la comunidad autónoma balear. "Si no existe una política migratoria seria ni una estrategia clara, Baleares queda completamente desprotegida", afirma el senador, y subraya que la región es la más golpeada por la llegada de pateras procedentes del norte de África. Especialmente preocupante es la llegada de menores no acompañados en las pateras, ya que, además del drama humano que supone, son los consells de cada isla los que tienen que hacerse cargo de su tutela. En el caso de Formentera, amenaza incluso la estabilidad financiera de su Consell-Ayuntamiento.

Crítica a la falta de resultados concretos

El senador popular califica de "propaganda" los anuncios previos del Ministerio del Interior, que prometían avances en las negociaciones con Argelia, y lamentó que estos no se hayan traducido en resultados tangibles. "El Gobierno ha utilizado un viaje oficial para fabricar un relato que, en cuestión de días, se desmonta. Con la inmigración no se debe hacer propaganda. Esto va de proteger nuestras fronteras, de reforzar a nuestros cuerpos de seguridad y de impedir que las mafias sigan utilizando la ruta argelina como puerta de entrada a Europa", sentencia Jerez.

Fracaso en la diplomacia con Argelia

Jerez también señala que la ausencia de acuerdos efectivos con Argelia evidencia el fracaso de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el senador, Argelia no está dispuesta a aceptar los retornos de migrantes y no se están activando los mecanismos conjuntos necesarios para abordar el fenómeno migratorio. "La diplomacia española ha perdido peso, capacidad de negociación y autoridad", declaró Jerez, añadiendo que la falta de acuerdos impide la implementación de políticas disuasorias en los países de origen. "Para Argelia, el gobierno de Sánchez ha dejado de ser creíble", concluye.

El llamado de Marga Prohens a Bruselas y la ausencia de Frontex en Baleares

El senador también respalda la reciente reclamación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien ha solicitado en Bruselas que Frontex, la agencia europea de fronteras, intervenga en la ruta migratoria argelina. Jerez lamenta que el Gobierno central no haya respaldado esa petición ni haya ejercido la presión diplomática necesaria para convertir las Baleares en una zona prioritaria para la vigilancia europea.

"Es incomprensible que, mientras se hunden embarcaciones en nuestras aguas y se buscan desaparecidos, Frontex no tenga un despliegue estable aquí", asegura Jerez, quien agrega que lo que falta no son herramientas, sino "voluntad política" para actuar.

Consecuencias de la falta de acción

En su intervención, Jerez ha recordado que las tragedias, como los naufragios ocurridos recientemente en las aguas baleares, son la consecuencia directa de la falta de acuerdos y de una política migratoria eficaz. "Han llegado tarde, demasiado tarde. Estas son las consecuencias reales de no tener acuerdos, de no tener política exterior y de no tener un despliegue europeo en Baleares", agrega el senador.