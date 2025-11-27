Memoria Histórica en Ibiza: «Pero entonces, ¿por qué encerraron a mi padre?»

Antonio Cardona Riera, Cardonet, pasará a la historia como el ‘alcalde perdido’ de Sant Josep. Su nieto, Toni Tur Cardona, consiguió en 2022, después de ocho años de investigaciones, demostrar que ocupó ese cargo entre el 9 de agosto y el 13 de septiembre de 1936. Esta tarde contará su interesante historia en la charla ‘El batle Cardonet de Sant Josep’, que ofrecerá dentro de las VII Jornades d’Estudis Locals de Memòria Històrica, que este año llevan por título ‘Memòria recuperada: històries personals’ y que se celebran en Can Ventosa.

Hasta ese momento no hubo constancia oficial de que Cardonet hubiera sido alcalde, pues los republicanos, cuando huyeron tras la masacre del Castillo aquel 13 de septiembre, quemaron innumerables papeles comprometedores, entre ellos el libro de actas de aquel breve periodo de dominio republicano durante la Guerra Civil. «Tu abuelo, Antonio Cardona Riera, fue alcalde de Sant Josep». Era la frase que, machaconamente, repetía a Toni Tur su madre, Antonia Cardona Cardona. Y pese a que él insistía a su progenitora que el abuelo no aparecía como alcalde en ningún registro, ella seguía, erre que erre: «Mi padre fue alcalde».

Así que se puso a investigar y encontró documentos que confirmaban que, en efecto, su abuelo había sido alcalde de Sant Josep. Se documentó en los archivos militares de Guadalajara, de Ávila y, sobre todo, de Palma, donde en el Juzgado Togado Militar nº 33 conservan la Causa General pitiusa (437/37) y todo el proceso que se siguió contra Toni Cardonet. En él se dejó constancia de que, en efecto, había sido alcalde durante ese periodo y que fue elegido para ese cargo por Alberto Bayo -que comandó las fuerzas que en agosto de 1936 recuperaron las Pitiusas para la República- «porque era moderado», según contó a Tur el historiador Antonio Viñarás.

Cardonet, miembro de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, formó parte de la junta gestora de Sant Josep en mayo de 1936 como teniente de alcalde, bajo las órdenes del alcalde Vicent Marí Ribas, Xic. Destituido tras la rebelión del 18 de julio (regresó entonces a la alcaldía José Serra Serra, que fallecería el 13 de septiembre), Bayo lo recuperó tres semanas más tarde como alcalde. En el proceso quedó constancia de que fue alcalde gracias a los testimonios de diversos testigos y a las referencias que hizo el fiscal. Fue condenado a cadena perpetua (30 años más un día y accesorias) por «auxilio a la rebelión», dando como probado en la sentencia que había ido armado por Eivissa, detenido a personas, colaborado (como albañil) cuando se desmontó la campana de la iglesia de Sant Josep, e incluso que había pertenecido a la «guardia roja de ses Salines», pese a que nadie sabía de su existencia. Fue enviado a la colonia penitenciaria de Formentera, de donde a veces podía salir para «construir casas», como las de las monjas de esa isla.

El pecado de tener ideas de izquierdas

Toni Tur enfocará la charla de esta tarde en el aspecto humano de su abuelo: «Cómo era como persona, como maestro de obras y como político», aspectos que a veces se entrelazan. «Durante la investigación -comenta- que se hizo sobre él [para la Causa General], el Ejército buscó testimonios para reforzar su sentencia. Y fracasó. Los de derechas decían que sí, que conocían a mi abuelo, que era una buena persona, que era muy trabajador, que no conocían que hubiera hecho nada mal, pero que tenía ideas de izquierdas. Alguna cosa tenían que decir: que tenía ideas de izquierdas. Porque si se decantaban por él, un rojo, igual pasaban también por rojos ellos».

«Lees todo aquello y, como dice mi madre, te preguntas: pero entonces, ¿por qué lo encerraron?»

Señala, asimismo, que buscaron si tenía certificados penales: «Pero no los tenía, a pesar de lo cual siguieron y siguieron buscando, pero nunca encontraron nada. Salvo uno que les contó que era comunista y, a la vez, dijo que mi abuelo entró en política para contrarrestar el poder del Partido Comunista en el Ayuntamiento de Sant Josep», una contradicción manifiesta. Otra contradicción: «Le hicieron pasar por rojo y ateo y anti clerical, pero se casó dos veces por la iglesia y, además, lo primero que hizo cuando salió de la prisión en 1944 fue sacar a su hija de la escuela pública, donde la maltrataban, y llevarla al colegio de las monjas de Sant Jordi». Los niños apedreaban en aquel centro público a Antonia Cardona, a quien, con apenas cinco años, el maestro la obligaba a sentarse en un rincón, lejos de los demás: «La trataban como a un saco», según su hijo.

Tur subraya que en la Causa General no hay un solo testimonio que pruebe ningún delito, salvo que se contemple como tal que tuviera ideas de izquierdas: «Lees todo aquello y, como dice mi madre, te preguntas: pero entonces, ¿por qué lo encerraron?». El último documento que ha hallado le confirma que el juicio no fue justo: «He encontrado la orden del día del Consejo de Guerra. Y me sorprendió un montón, porque en ella se indica que la sentencia de mi abuelo se dictó el día 5 de diciembre de 1941 a las once menos cuarto de la mañana. Pero aquel Consejo de Guerra empezó a las 10 de la mañana y cuando le tocó a mi abuelo ya se habían celebrado tres consejos de guerra antes, con dos penas de 30 años y una pena de muerte. En tres cuartos de hora. Es que casi no les debió dar tiempo ni para leer las sentencias».

El próximo objetivo de Toni Tur es que se anule la sentencia contra su abuelo

Maestro de obras

Cuando aquel 1944 Cardonet sale en libertad condicional, enseguida encuentra trabajo: «Había una especie de ley no escrita por la que no se podía ayudar a los rojos. Los rojos que se mueran en su casa y así hasta nos cuestan menos dinero, decían. En el caso de mi abuelo, eso no sucede. Sale de la prisión y automáticamente empieza a trabajar como maestro de obras, lo cual se debe al enorme prestigio que tenía como maestro de obras. Entra a trabajar con Coroner, un constructor que tenía, se ve, mucha buena mano con el Gobierno, porque él se dedica a hacer obras públicas. Mi abuelo fue el maestro de obras del corazón de Jesús de Montecristo, del edificio de Artes y Oficios [antiguo, en la avenida de España, ya derruido], del Instituto de Santa María, de las farolas del puerto, de la primera fábrica de hielo...». Con sus primeros sueldos se compra una bicicleta y una radio.

El próximo objetivo de Toni Tur es que se anule la sentencia contra su abuelo, lo cual podrá lograr «gracias a la última Ley de Memoria Democrática» de 2022. Se anulará (las familias sólo tienen que pedirlo expresamente), pero ya nada reparará los dos años y medio que Cardonet pasó encerrado en la cárcel de Eivissa (ubicada en el claustro del antiguo convento dominico), a donde le iban a ver su mujer, Margarita Cardona Juan, y su hija Antonia; ni su estancia en la prisión provincial de Mallorca, donde convivió con Juan Gómez Ripoll, Campos, al que conoció en Cuba y que fue ejecutado; ni su paso por la colonia penitenciaria de Formentera, donde se morían, literalmente, de hambre. El Ayuntamiento de Sant Josep, al menos, rindió homenaje el 21 de octubre de 2022 a su alcalde ‘olvidado’.