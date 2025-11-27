Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La Navidad ya está aquí, al menos en Sant Antoni, que inaugura ya este viernes el encendido de las luces y la apertura de los mercados, y Vila, que hace lo propio en la tarde del sábado, con un gran espectáculo en el parque Reina Sofía.

Pero hay muchas más cosas, por ejemplo una nueva feria gastronómica, la del pollo payés, que se celebra el sábado en Sant Miquel.

También hay teatro, con una obra muy destacada, 'Música para Hitler', con Kity Manver y Carlos Hipólito, el sñabado en Can Ventosa.

Y una gran fiesta, la de presentación del Festival Mal del Cap, que se alargará surante toda la jornada del sábado en la plaça del Parc de Vila.

Entre los conciertos se pueden destacar el del ciclo de música de órgano en la iglesia de Sant Josep, este sábado dedicado a la música alemana, y en una onda muy diferente el del grupo de rock duro de Lleida Vacío Interior en Can Jordi Blues Station.

Además quedan actividades de fiestas patronales en Sant Carles y Forada, algunas en los programas del 25N, muchas conferencias, cine, excursiones... Y se puede rematar el fin de semana con el humor de Andrés Torres el domingo en el Teatro Pereyra.

La periodista ibicenca Pilar Bonet cuenta su trayectoria profesional en el Casino des Moll. / Vicent Marí

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

25N

Sant Josep

Muestra de libros ‘Racó violeta 25N’. Biblioteca Vicent Serra Orvay (Sant Jordi), en horario habitual.

Literatura

‘L’invencible estiu de Liliana’. Comentario de la obra de Cristina Rivera Garza en el Club de Lectura Feminista del Ayuntamiento de Eivissa. A las 18.30 horas en el Casal d’Igualtat.

Conferencias

‘El batle Cardonet de Sant Josep’: intervención de Antoni Tur Cardona Cardonet. VII Jornadas de Estudios Locales de Memoria Histórica. Sala Marià Villangómez (Can Ventosa, Eivissa), 20 horas. Entrada libre.

‘La fossa del Cementeri vell de Vila: de la cerca a la identificació’: ponencia de Almudena García Rubio y Lluís Ruiz Val. VII Jornadas de Estudios Locales de Memoria Histórica. Sala Marià Villangómez (Can Ventosa, Eivissa), 20.30 horas. Entrada libre.

‘Livia, la matrona perfecta: más allá de Tácito’. Seminario ‘Dones a l’antiga Roma’. Sala d’Actes del Museu Monogràfic Puig des Molins a las 19 horas. Entrada: libre (aforo limitado a 80 personas).

‘Pilar Bonet Cardona. Experiencia profesional y personal de una periodista ibicenca: el fin de un imperio (1984-2021)’: conferencia del ciclo ‘Sa tardor as Casino’. Sociedad Cultural y Recreativa “Casino de Ibiza” (Casino des Moll), Eivissa, 19.30 horas. Entrada libre.

Música

Los III Amigos. Rock con Chris Langley, David Vincent y Pep Marí. Can Jordi Blues Station, 19 horas.

Sandy Valey. Pop-rock y soul con banda. Cas Costas, 20 horas.

Swingin Tonic. Blues, jazz y swing con Claudia Otelli e Iván Pacheco. Why Not! (Cala de Bou), 20 horas.

Rotowatts. Rock & Roll. 22 horas en Café Pereyra. Entrada gratuita.

Educación

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘La disciplina positiva NO funciona’, con Maria Soto, psicóloga y fundadora del proyecto Educa Bonito. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Cine

‘Una película inacabada (Yi bu wei wan cheng de dian ying)’. De Lou Ye (Singapur, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Infantil

Rosa Rodamon. ‘Concert Petit’. Canciones para toda la familia. 17.30 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran. Entrada libre

Teatro, 'Lo normal', este viernes en Can Ventosa / DI

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Navidad

Sant Antoni

15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos Duendes Juguetones y Árbol de los Buenos Deseos (Passeig de ses Fonts)

Espacios mágicos Duendes Juguetones y Árbol de los Buenos Deseos (Passeig de ses Fonts) 18.30 horas: Encendido de luces y árbol. Villancicos (Passeig de ses Fonts)

Encendido de luces y árbol. Villancicos (Passeig de ses Fonts) 19.30 horas: Exposición ‘Marginalia. El caracol guerrero’ (Far de ses Coves Blanques)

Exposición ‘Marginalia. El caracol guerrero’ (Far de ses Coves Blanques) 20 horas: Conciertos de The Rosemary Family y Antena Libre (Mercado)

25N

Eivissa

19 horas: charla ‘El tratamiento de la víctima en la UFAM’, por la subcomisaria Jimena López. Organiza PSOE. Sede FSE (Vía Romana, 15).

por la subcomisaria Jimena López. Organiza PSOE. Sede FSE (Vía Romana, 15). 19.30 horas: ‘Querido capullo’, Club de lectura feminista. Casal d’Igualtat.

Sant Josep

Muestra de libros ‘Racó violeta 25N’. Biblioteca Vicent Serra Orvay (Sant Jordi), en horario habitual.

Biblioteca Vicent Serra Orvay (Sant Jordi), en horario habitual. Cine: proyección ‘Romper el círculo’. Auditori Caló de s’Oli a las 20 horas.

Sant Antoni

10.30 horas: Ciclo de cortometrajes contra la violencia de género para alumnado de 4.º de ESO. Cine Regio.

Formentera

17 horas: Charla y debate ‘Dones, migració i violència’. Espai Cultural de Sant Ferran.

Teatro

‘Lo normal’. Teatro contra la violencia de género, con Antonio Guerrero y Arantxa Catalá. Can Ventosa (Eivissa), 20 horas. Entrada gratuita con reserva en la web municipal.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘L’olivia i les plomes’, de Susana Iser. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Conferencias

‘Agripina y su hijo Nerón: de madre óptima a mujer atroz’. Seminario ‘Dones a l’antiga Roma’. Sala d’Actes del Museu Monogràfic Puig des Molins a las 19 horas. Entrada: libre (aforo limitado a 80 personas).

‘Ramon Llull, un illenc universal’: Dentro del ‘Congrés Internacional Ramon Llull: L’Art del pensament’. A cargo de Pere Garau. Sala de plens del Centre de dia del Consell Insular de Formentera, 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Curs Eivissenc de Cultura

Presentación del número 78 de la revista ‘Eivissa’, monográfico dedicado a la memoria de Joan Marí Cardona. Intervienen: Enric Ribes i Marí, director de la publicación; Maurici Cuesta i Labèrnia, vocal de la Comisión Ejecutiva del IEE; y Joan Serra Tur, periodista. 19 horas en el Local Social, Club de Persones Majors de Sant Rafel.

Historia

Clausura de la exposición ‘Cent anys del Club Náutico de Ibiza (1925-2025)’. Sesión del club de lectura 'Tinta de Mar' del CNI y concierto de canciones tradicionales ibicencas de Joan Murenu. Sa Nostra Sala (calle Aragón, 17, Eivissa), 20 horas. Entrada libre.

Música

Albert Oliva. Blues/rock. Cas Mestre, 19 horas.

Carlos Tur. Canción melódica y ritmos latinos. La Ponderosa, 21.30 horas.

Cine

'El gegant des Vedrà'. De Héctor Escandell. Para usuarios de la Red de Atención a Personas con Discapacidad. Día de las Personas con Discapacidad. 10.30 horas en Multicines Eivissa.

‘The Mastermind’. De Kelly Reichardt (Estados Unidos, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

I Fira des Poll Pagès, este sábado en Sant Miquel / DI

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (hasta las 14 horas y de 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey

(hasta las 14 horas y de 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey Mercado gastronómico (De 12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(De 12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 18.30 horas: Encendido de luces y espectáculo ‘Construyendo la Navidad’ (videomapping, acróbatas y bailarines). Parque Reina Sofía.

Encendido de luces y espectáculo ‘Construyendo la Navidad’ (videomapping, acróbatas y bailarines). Parque Reina Sofía. 19 horas: Ibiza Love Retro (Aspanadif). Carpa del paseo de Vara de Rey (hasta las 23 horas).

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 10 a 13 horas: Realidad virtual (Es Molí d’en Simó)

Realidad virtual (Es Molí d’en Simó) 10 a 13 horas: Vídeos de animación infantil (Es Molí d’en Simó)

Vídeos de animación infantil (Es Molí d’en Simó) 12 horas: Magic Show Familiar (Mercado)

Magic Show Familiar (Mercado) 13 horas: La Xanga Marxing Band (calles y Mercado)

La Xanga Marxing Band (calles y Mercado) 20.30 horas: Concierto Swingin Tonic Band (Mercado)

Fiestas de Sant Carles

19 horas: Charla de una psicóloga para los socios del Club de Personas Mayores de Sant Carles.

Charla de una psicóloga para los socios del Club de Personas Mayores de Sant Carles. 20 horas: Concierto del Coro Parroquial de Sant Carles de Peralta. Centro parroquial

Fiestas de Sant Francesc Xavier

De 16.30 a 19 horas: Miniflower con castillos hinchables, pintacaras y tatuajes. Envelat de sa Senieta.

Miniflower con castillos hinchables, pintacaras y tatuajes. Envelat de sa Senieta. 20 horas: Ballada Floweresa.

Ballada Floweresa. 20.30 horas: ‘Sa Nostra Flower’. Carpa de sa Senieta.

25N

Eivissa

18 horas: ‘¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?’, cuentacuentos coeducativo. Casal d’Igualtat.

Sant Josep

18 horas: proyección de ‘Soy Nevenka’ y debate moderado por la diputada Milena Herrera. Organiza PSOE. Sede de la Agrupación Socialista (c/ del Cementeri, s/n).

Día de la Discapacidad

'Ibiza Love Retro'. Diesta inclusivca dirigida a todos los públicos. 19 a 23 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Gastronomía

‘Fira des Poll Pagès’. I Feria del Pollo Payés con recetas, tapas y ambiente popular. Paseo principal de Sant Miquel, 12 a 20 horas. Precios populares. Para participar con elaboración propia (hasta el 25 de noviembre): inscripcions@santjoandelabritja.com.

Teatro

‘Música para Hitler’. Drama de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, con Carlos Hipólito, Kiti Mánver y Marta Velilla. Can Ventosa (Eivissa), 21 horas. Entrada: 20 euros (venta online municipal). Recomendada desde 12 años.

Infantil

‘Vídeos d’animació infantil’, del Departament de Cultura del Consell de Eivissa. Proyección de cortos con explicación para público infantil y familiar. Actividad gratuita. Espai Cultural Molí d’en Simó, 10 a 13 horas.

‘Circumloqui’. Espectáculo de títeres de Peus de Porc que mezcla humor, ingeniería casera y música en directo. Ciclo ‘A la tardor, Sant Jordi’. Colegio Sant Jordi a las 18 horas. Entrada libre.

Festival

‘XI Festival Mal del Cap – Narratives Mal Dites’: fiesta de presentación con vermut y música. Actúan Esta Me La Sé, DJ Enrique Malanga y DJ Don Fluor. Plaza del Parque (Eivissa), de 13 horas a 22 horas. Entrada libre.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. Todos los sábados.

Arte

Open Call de Ses12Naus: Artista Marina Marón, 'Arquitectura sin arquitecto', taller. 11 a 13.30 horas: La Carpintería. Polígono de Can Burfí.

1º Concurso de Pintura y Dibujo en Vivo ‘Las calles del barrio La Marina’. Participación desde 8 años (categorías: infantil 8–13, juvenil 14–17, adultos 18+). Temática: calles, edificios, personajes y escenas cotidianas del barrio. Inscripciones: a.vesinsdelamarina@gmail.com o presencial el mismo día. De 9 a 15 horas.

Historia

Asociación Iboshim: Acto conmemorativo del XV aniversario con repaso audiovisual y entrega de reconocimientos. Centro Cultural de Jesús a las 18 horas. Entrada libre.

Música

‘Un recorregut per l’Alemanya del Nord’, concierto de órgano con Nofre Morey Munar. Ciclo ‘XVIII Cicle de Concerts de Tardor a l’Orgue de Sant Josep’. Iglesia de Sant Josep a las 20.15 horas.

Vacío Interior. Rock duro desde Lleida. Can Jordi Blues Station, 13 a 15 horas.

Leilah B. Band. Versiones de folk rock de los 70. Rosana’s (cerca de Can Bellotera), 16.30 a 18.30 horas.

Excursiones

‘Ruta Fonts de Benirràs’. Senderismo guiado (11,5 km; dificultad media; +12 años). Salida desde el Campo Municipal de Deportes (Sant Joan), 10 horas (unas 3,5 h). Inscripción previa hasta el 27 de noviembre: inscripcions@santjoandelabritja.com

Teatro, 'Música para Hitler', este sábado en Can Ventosa / DI

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y de 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y de 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11.30 horas: ‘Teatre Petit’. Can Ventosa.

‘Teatre Petit’. Can Ventosa. 13 horas: Concierto Groove Garage. Mercado gastronómico, Paseo de Vara de Rey.

Concierto Groove Garage. Mercado gastronómico, Paseo de Vara de Rey. 18 horas: ‘Preparando la Navidad’, Mago Albert. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

‘Preparando la Navidad’, Mago Albert. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: ‘Art i Música’, Belén Juan. Es Polvorí.

‘Art i Música’, Belén Juan. Es Polvorí. 20 horas: Concierto de Ardello Eixo. Mercado gastronómico, Paseo de Vara de Rey.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 13 horas: Actuación Grupo Infantil Ibiza (Mercado)

Fiestas de Sant Carles

10.30 horas: Salida en autobús a la catedral para asistir a la misa en honor a Sant Ciril y Sant Metodi, patrones de la lengua eslava. Inscripción en el Club de Personas Mayores.

Fiestas de Forada

10 horas: Misa en honor de nuestros mayores.

Misa en honor de nuestros mayores. 11 horas: XV Muestra Folclórica Arrels Vives. Con Sa Colla de Buscastell y el Grupo de Danzas de Arnedo. En la carpa del centro social.

XV Muestra Folclórica Arrels Vives. Con Sa Colla de Buscastell y el Grupo de Danzas de Arnedo. En la carpa del centro social. 14 horas: Comida de nuestros mayores. En el restaurante Es Cruce (Sant Rafel). Es necesario inscribirse antes del 26 de noviembre en el tel. 626 644 643.

Comida de nuestros mayores. En el restaurante Es Cruce (Sant Rafel). Es necesario inscribirse antes del 26 de noviembre en el tel. 626 644 643. Expo de las Fiestas de Forada. Del 5 al 8 de diciembre 25 años de Sa Colla de Buscastell.

25N

Eivissa

11 horas: ‘23 kg. Historias de mujeres que sostienen la vida’, microteatro y coloquio. Casal d’Igualtat.

Música

'Art i Música'. Concierto de Belén Juan y Omar Guzmán (jazz, soul y funk). 19 horas en Es Polvorí de Dalt Vila.

Soul Doctor. Funky, rock y soul. Cool Café de Cala de Bou, 14 a 16 horas.

Humor

‘Los hijos adolescentes’, con Andrés Torres. Monólogo de comedia. Teatro Pereyra (Eivissa), 18 horas. Entrada: 22 euros.

INFANTIL

‘Feria de Atracciones de Navidad’: Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

Fira d'Art, en el Club Diario de Ibiza / Vicent Mari

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Inauguración el jueves 27 de noviembre a las 19 horas. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero.

EXPOSICIONES

Myriam Grau Rey. ‘Silenci’, pinturas. Exposición por el 25N. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 30 de noviembre.

‘Marginalia: el caracol guerrero’, exposición colectiva de arte contemporáneo de 19 artistas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas; sábados, 10 a 14 horas y 17 a 20 horas; domingos y lunes, cerrado. Hasta el 6 de diciembre.

Carmen Hervás. ‘Energía de los elementos’, pintura. Ocean Drive Eivissa (Marina Botafoch). Visita en horario del hotel. Hasta el 12 de diciembre.

Pascale Henry. ‘Línea’, arte contemporáneo. Sala d’Exposicions Can Curt (Sant Agustí). Jueves a domingo, 19 a 21 horas. Hasta el 30 de noviembre.

Nika Indorf. ‘Monstruos, entre la oscuridad y la luz’, pintura. Centre Cultural de Jesús. Lunes a sábado, 9.30 a 13.30 y 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de noviembre.

Encarna Ardoy. ‘El color de les emocions’, pintura. Sala d’Exposicions Sant Jaume 72 (Santa Eulària). Martes a sábado, 10 a 13.30 y 16.30 a 19.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

Cent anys del Club Nàutic d’Ibiza (1925–2025). Exposición conmemorativa del centenario del Club Náutico de Ibiza. Sa Nostra Sala (c/ Aragó, 17, Eivissa). De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

‘Històries de migracions’. Muestra que explora las historias de migrantes. Los centros educativos pueden concertar visitas en educacio@fonspitius.org. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, Plaça d’Espanya, 1. Hasta el 27 de noviembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

'Ens fan fora'. Instalación fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.