Malestar en el pleno de Sant Joan por el 25N

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el equipo de gobierno de Sant Joan se concentró frente al Consistorio en un acto en el que se guardó un minuto de silecio por las víctimas de violencia de género, al que no fueron invitados el resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamineto.

Esto ha generado malestar entre Sa Veu des Poble, Agrupació d'Electors y PSOE, quienes afearon el gesto a la alcaldesa, Tania Marí, durante el pleno celebrado este jueves. Santiago Marí, portavoz de Agrupació d'Electors, acusó a la alcaldesa de subir una fotografía del acto en redes sociales. "Así lo que parece es que no lo apoyamos", declaró.Javier Torres, portavoz de Sa Veu, se mostró de acuerdo con Marí. Por su parte, la alcaldesa declaró que se trató de un error y pidió disculpas a los grupos, asegurando que "no volverá a ocurrir"