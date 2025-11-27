Que después de tantas vueltas y tantas declaraciones altisonantes el Gobierno declarara por fin este martes Eivissa y Formentera como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil. Es un tema que no debería haberse politizado, porque estaba claro que al final la declaración llegaría. El juego político no debería servir para todo.

Llama la atención

La reapertura después de un mes del quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera, que fueron cerrados al aparecer humedades después de las intensas lluvias de la dana ‘Alice’ el pasado mes de octubre. Según informó el martes el Área de Salud, durante este cierre se han tenido que derivar cinco operaciones y dos partos de bajo riesgo al Hospital Can Misses.

El nuevo alza en el precio de las obras para terminar el edificio de los Juzgados de Eivissa. La Secretaría de Estado se ha visto obligada a elevar en más de 1,4 millones de euros el valor estimado para acabar el proyecto, que lleva ya varios años de retraso. La última licitación, el pasado mes de agosto, quedó desierta, y en la nueva el valor se ha elevado hasta los 8,6 millones de euros..