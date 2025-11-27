UNVRS Ibiza se consagra como el mejor club nacional e internacional en los Vicious Music Awards 2025

Después de haberse coronado como mejor discoteca del mundo en el ranking ‘The World’s 100 Best Clubs 2025’ de la International Nightlife Association (INA), UNVRS ha vuelto a recibir un galardón, esta vez al mejor club nacional e internacional en los Vicious Music Awards 2025 by Ingresse.

El pasado miércoles 26 de noviembre en el Teatro Kapital de Madrid, se celebró una nueva edición de los premios que reúnen a artistas, productores, sellos, clubes, festivales y profesionales de toda la escena. En este marco, UNVRS ha sido nombrado Mejor Club +500 Nacional y Mejor Club Internacional.

UNVRS se consagra como el mejor club nacional e internacional en los Vicious Music Awards 2025 / Prensa The Night League

Tal como indican desde la compañía 'The Night League', responsable del gigante del ocio nocturno ibicenco, este doble reconocimiento "consolida al club como uno de los proyectos más influyentes surgidos en la isla en los últimos años".

Además, Ushuaïa Ibiza -perteneciente también al Grupo Empresas Matutes de Ibiza, en sociedad con el francés Yann Pissenem- recibió el galardón a Mejor Beach Club, "reafirmando su posición como uno de los venues más destacados del panorama internacional", destacan sus responsables.

Entre el resto de los galardones, la residencia de Carl Cox en UNVRS ha obtenido el premio a Mejor Fiesta de Ibiza.