Las 10 recomendaciones de un piloto para perder el miedo a volar

Para muchas personas, subir a un avión sigue siendo un pequeño drama: manos sudorosas, nervios en el despegue y pánico cada vez que el aparato se mueve un poco más de la cuenta. Pensando en todos esos pasajeros, un piloto comercial que divulga información sobre aviación en redes sociales ha compartido un vídeo con diez consejos sencillos para volar más tranquilo y disfrutar del viaje.

Su primera recomendación llega incluso antes de embarcar: tratar de relajarse. Para ello sugiere recurrir, siempre que sea adecuado para cada persona, a infusiones con ashwagandha (una planta que se utiliza principalmente para reducir el estrés y la ansiedad), valeriana o manzanilla, que pueden ayudar a rebajar la tensión previa al vuelo.

Una vez a bordo, el consejo clave es claro: llevar siempre el cinturón de seguridad abrochado, incluso cuando la señal luminosa esté apagada. El piloto recuerda que las turbulencias "no son peligrosas para la integridad estructural del avión", pero sí pueden provocar más de un susto o un golpe inesperado a los pasajeros que no estén sujetos.

También ofrece algunas pistas sobre dónde sentarse si se tiene miedo a volar. Recomienda evitar la parte trasera del avión, donde las turbulencias suelen notarse más, y prescindir de los asientos junto a la ventanilla en caso de vértigo.

Para pasar mejor el tiempo en el aire, la receta es buscar la distracción que mejor funcione para cada uno: juegos de móvil, leer un libro, una película descargada, escuchar música o, simplemente, charlar con la persona de al lado. Cualquier cosa que ayude a no estar pendiente de cada ruido del avión.

La seguridad de un avión

El piloto insiste, además, en un mensaje que repite varias veces: el avión es el medio de transporte más seguro que existe. Recuerda que, en la cabina de los aviones comerciales, hay como mínimo dos pilotos y cuatro tripulantes de cabina y que, entre todos, verifican y supervisan cada fase del vuelo. En caso de que se produzca alguna situación inesperada, explica, existen procedimientos establecidos y toda la tripulación está entrenada para seguirlos.

Otro de los puntos que destaca es la redundancia de los sistemas: en la cabina de vuelo, los instrumentos están duplicados o incluso triplicados, de modo que, si uno falla, se puede continuar el trayecto con normalidad. Y lanza un dato tranquilizador: en un avión comercial de dos motores, si uno falla, la aeronave puede seguir volando y aterrizar con seguridad en el aeropuerto más cercano.

Según explica, solo uno de cada 1,26 millones de vuelos sufre un accidente, lo que implica que es unas 2.000 veces más probable tener un percance en coche que en avión.

El vídeo termina con un mensaje de ánimo para quienes sufren miedo a volar: el piloto les invita a seguir informándose sobre cómo funciona la aviación para perder el miedo y les lanza un reto sencillo pero poderoso: cuando el avión tome tierra, felicitarse a uno mismo por haber superado el vuelo. "Disfruta de viajar y de conocer nuevos destinos", concluye.