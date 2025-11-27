Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: "¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?"

La modificación de la ordenanza municipal de circulación en Ibiza, con la que el Ayuntamiento pretende evitar que los vehículos estén estacionados más de 72 horas en el mismo punto, ha sido aprobada inicialmente este jueves con los votos del PP. Superado ese máximo, los vehículos podrán ser retirados y trasladados al depósito municipal. El PSOE y Vox se han abstenido y Unidas Podemos ha votado en contra.

"Me parece un plazo muy corto, ¿qué pasa si una persona sale de viaje? ¿O si le ingresan en el hospital de urgencia?", ha expresado la edil de la formación morada, Guadalupe Nauda. Héctor Rubén Andrés Delgado, concejal de Vox, le ha dado la razón: "Coincidimos con la compañera de Podemos. No sabemos exactamente qué forma van a tener ustedes de controlarlo y las dificultades que puede traer".

Rosa Rubio, del PSOE, ha señalado que le genera dudas ese máximo de 72 horas y "cómo se van a garantizar jurídicamente estas sanciones". "Además, ya tenemos un overbooking tremendo en los depósitos... No estamos en desacuerdo con el modelo, pero sí en las formas de actuación, no sé como lo vais a poder hacer".

"No es una persecución"

Blanca Hernández, teniente de alcalde y concejala de Vías Públicas, ha señalado que "el procedimiento se ha hecho siguiendo los pasos, los informes jurídico-técnicos que corresponden". El objetivo, añade, es "que cada vehículo tenga un lugar específico donde estacionar para garantizar más orden". "No es una persecución. Queremos garantizar que no haya vehículos aparcados en la vía y que no deban estar en ésta, específicamente aquellos que están abandonados, sin seguro, sin ITV", sin esperar a los 15 días.

El Ayuntamiento afirma que la modificación aprobada implica "que las motocicletas y ciclomotores sólo podrán estacionar en zonas habilitadas y correctamente señalizadas, evitar que vehículos permanezcan más de 72 horas en el mismo punto y considerar infracción el estacionamiento de motos y ciclomotores fuera de los espacios habilitados".