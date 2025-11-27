Un grado: este fue el día más frío de noviembre en Ibiza
Una masa de aire frío de origen ártico provoca un descenso de las temperaturas
La ola de aire frío que atraviesa Baleares dejó este domingo 23 de noviembre el día más frío del mes en Ibiza y Formentera, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El municipio más afectado fue Sant Joan, donde los termómetros descendieron hasta 1 grado, una cifra más propia del invierno pleno que de finales de otoño. En Sant Antoni y en la ciudad de Ibiza la mínima fue de 3 grados, mientras que la estación del aeropuerto de Ibiza registró 4 grados.
En Formentera, la temperatura mínima fue de 8 grados, un valor muy bajo para la isla más meridional del archipiélago.
Estas temperaturas son la consecuencia de la llegada a Ibiza y Formentera de una masa de aire frío de origen ártico que provocó un descenso de las temperaturas a partir del 19 de noviembre. Aemet prevé que el ambiente frío continúe en las próximas jornadas, con mínimas que rondarán los 10 y los 7 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- Más de un centenar de conductores reclaman cuantiosas indemnizaciones en Ibiza
- La historiadora Rosa María Cid López, en Ibiza: «Muchas mujeres tienen interiorizado todavía el modelo de la matrona romana»
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Ibiza? Todas las fechas