La Fundación Almaterra Ibiza se presenta con programas pioneros de prevención en salud mental

Ibiza y Formentera suman un nuevo recurso para el bienestar emocional con la creación de la Fundación Almaterra Ibiza, que nace para acercar psicoterapia, prevención y acompañamiento emocional a toda la comunidad, con especial atención a colectivos en riesgo de exclusión. La presentación oficial será este sábado 29 de noviembre, de 11 a 16 horas, en Juntos Farm de Santa Gertrudis, en un encuentro abierto que incluirá actividades solidarias y la explicación de sus primeros programas de prevención, cuyo inicio está previsto a mediados de diciembre.

La fundación arranca con dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, desarrolla programas específicos para grupos vulnerables en coordinación con el Consell de Ibiza, los ayuntamientos de la isla y el Consell de Formentera, con acciones dirigidas a menores en riesgo, personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, familias migrantes y personas con problemas de salud mental. En paralelo, impulsa una línea comunitaria de prevención abierta a la población general, con herramientas prácticas y accesibles para fortalecer el bienestar y evitar la cronificación de síntomas.

Tres primeros programas

Los tres primeros programas comunitarios que verán la luz en diciembre serán: 'Reducción del estrés a través de prácticas basadas en mindfulness', 'Apoyo y acompañamiento en el duelo' y 'Apoyo a familiares de personas con trastornos de salud mental'. Estarán guiados por dos terapeutas especializados, con grupos reducidos de hasta 30 personas y encuentros quincenales para garantizar un seguimiento cercano y de calidad. En el acto de presentación se detallarán fechas de las primeras sesiones y vías de inscripción.

Con el objetivo de asegurar su continuidad en 2026, Almaterra abrirá una línea de colaboración y patrocinio para empresas y entidades locales, con aportaciones de 2.500 €, 5.000 € o 10.000 € (trimestre, semestre o año). Las contribuciones financiarán directamente las sesiones, consolidando un recurso estable para la salud emocional de Ibiza y Formentera.

La fundación está liderada por Ana Blanco García, psicóloga sanitaria y antropóloga con amplia experiencia en cooperación internacional y trabajo comunitario (Italia, Brasil, México y Senegal). Su enfoque—que integra mirada clínica, social y comunitaria—se refleja en un equipo interdisciplinar de psicólogos y terapeutas residentes en la isla, comprometidos con la estabilidad, la cercanía y la sostenibilidad de las intervenciones. A medio plazo, Almaterra aspira a crear una comunidad terapéutica en la que conectar bienestar humano y cuidado del entorno natural.

Quienes deseen apoyar el proyecto pueden hacerse socio/a o realizar donaciones a través de www.fundacionalmaterra.org, así como establecer alianzas mediante patrocinios o acuerdos de apoyo.