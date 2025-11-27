Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escolares del colegio L’Urgell comprometidos con el medio ambiente

El alumnado de 3ºA del CEIP L’Urgell visitó ayer Cala Tarida para profundizar en su proyecto sobre la posidonia oceánica. Tras crear carteles con el lema ‘Salvem la posidònia’ y exponerlos gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep, participaron en una limpieza de playa, donde comprobaron el gran impacto de los plásticos.

