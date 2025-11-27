Detienen a un hombre acusado de cometer seis robos en comercios de Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de seis delitos de robo con fuerza ocurridos en diferentes cafeterías y bares de Sant Antoni de Portmany, en el marco de la operación denominada ‘Búho’. Los hechos, que se produjeron desde el pasado mes de agosto, habían generado cierta alarma entre los comerciantes de la localidad.

Fruto de las gestiones e indagaciones realizadas por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, se había dictado una orden de detención sobre el presunto autor de los seis robos, que fue identificado durante la tarde del martes 25 por una patrulla de la Policía Local. Tras haber comprobado que se trataba la persona que buscaban, han procedido a entregarlo a la Guardia Civil.

Con esta detención, la Guardia Civil informa de que da por aclarada la oleada de robos que había provocado inquietud y preocupación entre propietarios de negocios de hostelería.

Los hechos

En el bar es Clot, durante la madrugada del 26 de octubre, un ladrón rompió la puerta de cristal con una piedra, esperó a que dejara de sonar la alarma y regresó para entrar en el local. Una vez dentro se llevó el bote de propinas, con unos 1.500 euros, y la caja registradora, donde había otros 500 euros. "En las últimas semanas hemos notado más movimiento de gente desconocida o con comportamientos poco habituales en la zona", había señalado la dueña del bar.

Días después, en el Bar Urban de la calle Soledad 35, un joven reventó el escaparate, entró directamente a la barra, cortó el cable de la caja y huyó en menos de treinta segundos con 300 euros y un teléfono móvil. Según relataron los dueños a Diario de Ibiza, la alarma del bar no llegó a activarse pero varios residentes de la zona "avisaron de inmediato". Todo quedó captado por las cámaras de seguridad.