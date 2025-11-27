El Consell de Ibiza recibe a nuevos trabajadores
Se trata de 14 funcionarios para las plazas de administrativo, auxiliar administrativo, técnicas superiores de Patrimonio y de media gestión y educadores sociales
El presidente del Consell de Ibiza, el popular Vicent Marí, y la consellera de Recursos Humanos, Maria Fajarnés, han recibido a los 14 nuevos trabajadores que se incorporan a la institución como personal funcionario de carrera y laboral fijo para cubrir las plazas correspondientes a las ofertas de ocupación de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
En este caso, se trata de plazas de administrativos, de auxiliares administrativos, de técnicas superiores de patrimonio y media de gestión y de educadores sociales, informa la institución. Marí, durante el acto de presentación, "ha subrayado la dedicación que han demostrado hasta llegar a este punto" estos profesionales, añaden.
Además, el presidente "les animó a ejercer con profesionalidad, proximidad y compromiso al servicio de la ciudadanía de Ibiza" y les transmitió sus mejores deseos para que tengan éxito y aciertos en su trayectoria profesional, añade la institución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- Más de un centenar de conductores reclaman cuantiosas indemnizaciones en Ibiza
- La historiadora Rosa María Cid López, en Ibiza: «Muchas mujeres tienen interiorizado todavía el modelo de la matrona romana»
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Ibiza? Todas las fechas