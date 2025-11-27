El Consell de Ibiza recibe a nuevos trabajadores

El presidente del Consell de Ibiza, el popular Vicent Marí, y la consellera de Recursos Humanos, Maria Fajarnés, han recibido a los 14 nuevos trabajadores que se incorporan a la institución como personal funcionario de carrera y laboral fijo para cubrir las plazas correspondientes a las ofertas de ocupación de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

En este caso, se trata de plazas de administrativos, de auxiliares administrativos, de técnicas superiores de patrimonio y media de gestión y de educadores sociales, informa la institución. Marí, durante el acto de presentación, "ha subrayado la dedicación que han demostrado hasta llegar a este punto" estos profesionales, añaden.

Además, el presidente "les animó a ejercer con profesionalidad, proximidad y compromiso al servicio de la ciudadanía de Ibiza" y les transmitió sus mejores deseos para que tengan éxito y aciertos en su trayectoria profesional, añade la institución.