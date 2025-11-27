El Ayuntamiento de Sant Antoni invertirá 5 millones para reasfaltar y mejorar la seguridad en Can Bonet y ses Païsses

Del presupuesto de 56.138.666 millones que ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de Sant Antoni para el año que viene, 15.323.276 euros se destinan a inversiones. Esto supone un aumento del 31,41% respecto a las de este año y, en general, se centran en la mejora de infraestructuras municipales.

De esta cantidad, "la partida más importante" es de 5 millones de euros, destinados al proyecto de reasfaltado y mejora de calles del núcleo urbano de Can Bonet y ses Païsses: "Apostamos por el mantenimiento de estos barrios y sobre todo por la seguridad de la vía pública", señala el alcalde del municipio, Marcos Serra.

Parques infantiles

En ses Païsses, además, se prevé la construcción de un nuevo parque infantil en la zona norte del barrio con un importe de 2.229.163 euros. Se espera ampliar el original y "remodelar la zona, incluir una pista para que los niños vayan en bicicletas o un gimnasio para los mayores", explica el alcalde.

Por otro lado, se remodelará el parque infantil de la calle Alacant, junto al cementerio municipal, que "actualmente está en desuso porque está en muy mal estado", apunta Serra. Para ello, se destina un importe de 208.075 euros que se suman a una partida destinada este año de 170.000 euros (378.075 euros en total).

Además, el Consistorio contempla la mejora de la zona anexa al parque infantil de Sant Rafel, con 1.863.724 euros. "Es una zona de aparcamiento de vehículos y tenemos el proyecto casi redactado", señala Serra, que aclara que a este se sumará una partida de 225.000 euros previstos en el presupuesto de este año (2.088.724 euros en total).

La primera pista cubierta de atletismo

El Consistorio también continuará la mejora de los espacios deportivos del municipio. En 2026 se destinarán 2.098.974 euros a la rehabilitación de las gradas del campo de fútbol de Sant Antoni: "Sabemos que estan en mal estado y las reformaremos y aprovecharemos para rehacer todo el interior, la zona de vestuarios, la de lavandería, etc.", explica Serra.

Asimismo, se realizará una reforma integral del pabellón Quartó de Portmany, con un importe de 1.224.255 euros que se suman a la partida realizada este año de 912.000 euros (2.136.255 en total). "Se trata de una reforma que no se pudo hacer este año porque, cuando se abrió la licitación, quedó desierta", lamenta Serra.

Estos proyectos se suman a otros en materia deportiva que se han iniciado este año. Las inversiones plurianuales del municipio cuentan con 950 mil euros para la mejora de la cubierta de la piscina municipal de Can Coix, la zona de bar del campo de fútbol de Sant Antoni y el pabellón que hay junto al campo de fútbol de Sant Rafel, detalla el alcalde. También cuenta con 150 mil euros para la redacción del proyecto de ampliación del complejo deportivo de Can Coix, que se espera que cuente con "dos nuevos campos de fútbol, cinco pistas de tenis para hacer competiciones y el velódromo, que sería nuevo y consistiría en la primera pista cubierta de atletismo de las Balears", indica Serra.

Por otro lado, se destinarán 169.339 euros de las inversiones plurianuales a crear nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, 145.350 euros a la instalación de un baño adaptado en el Passeig de ses Fonts o 132.248 euros a la construcción de la rampa de varada de embarcaciones de Cap Negret, "muy solicitada por residentes que tienen pequeñas embarcaciones", recuerda Serra.