Estos son los tres restaurantes de Ibiza que mantienen la estrella Michelin para 2026

Ibiza conserva tres estrellas Michelin en la edición 2026: La Gaia (Ibiza), Omakase by Walt (Ibiza) y Unic (Sant Josep). La isla pasa de cinco a tres al quedar fuera Es Tragón (Sant Antoni) y Etxeko by Martín Berasategi (Santa Eulària), dos proyectos que actualmente no están en funcionamiento: en el primer caso, tras anunciar su cierre en su ubicación de siempre y un futuro traslado a un hotel de lujo de Santa Eulària, con fecha aún por confirmar; en el segundo, por el cese del restaurante en el hotel Bless de Cala Nova tras el cambio de su oferta gastronómica. Cuando un restaurante no opera, la guía retira la distinción hasta que el proyecto vuelva a abrir y pueda ser reevaluado.

Los tres estrellados de Ibiza:

Óscar Molina, chef ejecutivo de La Gaia. / Luana Failla

La Gaia (Ibiza Gran Hotel, chef Óscar Molina). Cocina de autor con “alma de territorio”: producto de mar y huerta ibicenca, fondos precisos y un hilo narrativo que reivindica paisaje, tradición y sostenibilidad. Sus menús degustación buscan equilibrio entre memoria isleña y técnica contemporánea, con un servicio de sala y bodega a la altura de la experiencia.

Omakase by Walt (Ibiza, chef Walter Sidoravicius). Barra íntima de alta cocina japonesa donde el chef dirige un recorrido de bocados —nigiri, cortes en crudo y elaboraciones de temporada— sustentado en técnica clásica nipona y máximo producto local (atunes, salmonetes, langosta, llampuga…). La propuesta cuida el tempo y el silencio de la sala para centrar al comensal en textura, temperatura y umami de cada pieza.

Unic (Platja d’en Bossa, Sant Josep; chef David Grussaute). Creatividad personal con mirada botánica y guiños al recetario pitiuso. El chef construye platos de gran trabajo de salsas y fondos, combinando mar, campo y memoria local en pases muy identificables, con estética delicada y una lectura contemporánea del entorno insular.

David Grussaute es el chef ejecutivo de Unic Restaurant. / AISHA BONET

La presidenta del Govern, Marga Prohens, felicitó a los restaurantes de Baleares reconocidos por Michelin y subrayó que el archipiélago “es una tierra que el mundo mira por su excelencia y liderazgo”, y que estos galardones “impulsan nuestro modelo turístico, cultural y de calidad”. En la gala de Málaga, la guía confirmó que no hay nuevos triestrellados, elevó a varios biestrellados y sumó nuevas primeras estrellas, manteniendo alto el listón de una escena culinaria española diversa y exigente.

La ceremonia de Málaga dejó un mapa sin nuevos triestrellados, la elevación de varios restaurantes a la categoría de dos estrellas y un amplio grupo de nuevas primeras estrellas, consolidando la exigencia y diversidad de la escena culinaria española.

Con La Gaia, Omakase by Walt y Unic, Ibiza preserva un triángulo de gran nivel que refuerza su imagen de destino gastronómico con identidad, respeto al producto de kilómetro cero y propuestas capaces de atraer a un público que busca experiencias singulares durante todo el año.