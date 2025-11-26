Silencio y palabras contra la violencia machista

El silencio recorrió este martes por la mañana las instituciones de la isla. En todos los ayuntamientos y el Consell de Ibiza se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Concentración frente al Casal d’Igualtat. | AE

«Hemos avanzado en prevención, atención y protección, pero aún queda mucho por hacer. No podemos olvidar que este año han sido asesinadas 38 mujeres en nuestro país», reza el manifiesto que se leyó en el Consell de Eivissa, suscrito por PP, PSOE y Unidas Podemos. Un texto que leyeron portavoces de estos partidos: «Mientras haya una sola víctima mantendremos el compromiso de destinar los recursos necesarios, mejorar las políticas públicas y trabajar conjuntamente con la sociedad civil para que la violencia machista sea definitivamente erradicada». «Las administraciones públicas tenemos la obligación de mejorar los recursos, garantizar la seguridad de las víctimas y ofrecerles todo el apoyo necesario para que puedan rehacer sus vidas con autonomía y esperanza. Ninguna mujer debe sentirse sola y ningún niño o niña debe crecer en un entorno de violencia», continuaron.

Silencio en el Consell de Eivissa. | CIE

La concejala de Igualdad de Vila, Sara Barbado, afirmó tras la concentración frente al Casal d’Igualtat que Vila reforzará las políticas de prevención y sensibilización así como los apoyos a las víctimas. Además, durante esta semana la biblioteca de Can Ventosa ha instalado ‘Mesas moradas’, un espacio de recomendación de libros con perspectiva de género.

Acto de condena en el Ayuntamiento de Sant Joan. | ASJ

A las puertas del edificio consistorial se concentró la corporación municipal de Santa Eulària, en la que el alcalde accidental, Miguel Tur, leyó el manifiesto: «Desde Santa Eulària mostramos nuestro compromiso de destinar todos los recursos posibles». «No es solo un día de memoria y denuncia, es un día de unidad y compromiso para todos», concluyó.

Aplausos en Sant Antoni. | ASA

Acto antes del pleno del Parlament. | CAIB

«Ninguna mujer sola ni desprotegida»

En Sant Josep fue Marilina Serra, concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, la encargada de clamar contra la violencia contra las mujeres. «La lucha contra la violencia machista es una responsabilidad de toda la sociedad. Seguiremos trabajando para que ninguna mujer se sienta sola ni desprotegida», clamó.

Concentración en Sant Josep. | ASJ

«‘Alza la voz frente a la violencia contra las mujeres’ es más que una consigna, es una convicción y un compromiso firme de toda la sociedad. No podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra esta vergonzante y dolorosa realidad que atenta contra los derechos humanos y contra la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres», leyó en el manifiesto frente a la puerta del Ayuntamiento, algo que también hizo el Consistorio de Sant Joan. Allí, a las doce del mediodía, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de este año de la violencia machista.

Carolina Escandell lee el manifiesto. | CIE

Antes del pleno del Parlament balear también se celebró un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en lo que va de 2025 a manos de sus parejas o sus exparejas. Además, se encendió una vela por cada una de ellas.