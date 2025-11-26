Santa Eulària renueva por cuatro años su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia

Santa Eulària ha renovado su reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo otorgado por UNICEF que certifica el compromiso del municipio con el bienestar y los derechos de niños y adolescentes. El nuevo sello, correspondiente a la Convocatoria 2025, tendrá una vigencia de cuatro años y supone la cuarta renovación consecutiva desde que la localidad recibiera esta distinción por primera vez en 2012, destaca en una nota el Ayuntamiento.

La decisión ha sido adoptada por la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, integrada por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España.

Con esta renovación, Santa Eulària se consolida entre las 311 entidades locales españolas que cuentan con este reconocimiento -303 municipios, seis mancomunidades, una diputación y un cabildo insular-, lo que supone que casi la mitad de los niños del país (48,3%) viven en localidades comprometidas con la protección de sus derechos.

Requisitos cumplidos

El distintivo implica que el Ayuntamiento debe demostrar resultados tangibles en la defensa de los derechos de la infancia, garantizar la participación real e inclusiva de los niños y adolescentes en las decisiones que les afecten, y trabajar para eliminar cualquier forma de discriminación en las políticas locales.

Para optar a este reconocimiento, las entidades deben realizar un diagnóstico de la situación de la infancia, disponer de un plan municipal con presupuesto asociado y contar con al menos un grupo de participación infantil y juvenil, requisitos que Santa Eulària ya cumple, afirma el Ayutamiento.

La regidora de Cultura, Educación y Juventud, Marisol Ferrer, ha destacado que “este logro no solo resalta nuestro compromiso con los derechos de la infancia, sino que también pone de manifiesto la dedicación constante de Santa Eulària para crear un entorno en el que los jóvenes se sientan valorados y escuchados”.

El programa Ciudades Amigas de la Infancia, impulsado por UNICEF España desde 2002 en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia, la FEMP y el IUNDIA, busca que el bienestar de los menores y su participación activa estén en el corazón de las políticas municipales, favoreciendo que puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar su desarrollo integral.